Συνάντηση με αντικείμενο την υποστελέχωση και τα συνολικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου πραγματοποιήθηκε στην Ιεράπετρα, με τη συμμετοχή των δημάρχων του νομού, μέσω τηλεδιάσκεψης, εκπροσώπων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και θεσμικών εκπροσώπων του νομού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Μανώλης Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Δήμαρχος Σητείας, κ. Γιώργος Ζερβάκης, και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Γιώργος Αθανασάκης.

Παρόντες ήταν επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, κ. Νίκος Τζουμάκας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, κ. Μιχάλης Βαμβασάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, κ. Νίκος Καμινογιαννάκης, καθώς και ο Ταμίας κ. Γιώργος Παθιάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκαν οι σοβαρές ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό, καθώς και οι ανάγκες σε ειδικό και τεχνικό εξοπλισμό και σε μέσα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργούν ο έντονος τουριστικός χαρακτήρας του Λασιθίου, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Οι παράγοντες αυτοί επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών και τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, εντείνοντας την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση.

Άμεση ενίσχυση και μόνιμη στελέχωση

Κεντρικό ζήτημα της συζήτησης αποτέλεσε η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου με ικανό αριθμό αστυνομικών, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης σε ολόκληρο τον νομό.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται ως άμεσο μέτρο η ενίσχυση των υπηρεσιών μέσω αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού με δαπάνες του Δημοσίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σημερινές ανάγκες μέχρι την πραγματοποίηση των τακτικών μεταθέσεων.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ουσιαστικής και μόνιμης ενίσχυσης της Διεύθυνσης με επαρκή αριθμό αστυνομικών μέσω των τακτικών μεταθέσεων, ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών σε βάθος χρόνου.

Επιπλέον, ζητείται από την πολιτική και τη φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να εξετάσει κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις αυξημένες απαιτήσεις του νομού Λασιθίου.

Η υποστελέχωση της αστυνομίας δεν αποτελεί αποκλειστικά υπηρεσιακό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, την αποτελεσματική αστυνόμευση, την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας στις πόλεις και τα χωριά του νομού. Η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών του Λασιθίου.

Συντονισμένη διεκδίκηση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο

Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, συμφωνήθηκε να δρομολογηθεί, με πρωτοβουλία και τη συνδρομή του κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη συνάντηση αυτή θα επιδιωχθεί να συμμετάσχουν οι δήμαρχοι του νομού, αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και ο βουλευτής του νομού, προκειμένου να τεθούν συνολικά τα προβλήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και να διεκδικηθούν συγκεκριμένες λύσεις για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπισή τους.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου ευχαριστεί θερμά τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Λασιθίου, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, για τη συμβολή του στην προώθηση της πρωτοβουλίας, καθώς και τους δημάρχους του νομού για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη σταθερή στήριξή τους στα ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση και την ασφάλεια του τόπου μας.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα συντονισμένης διεκδίκησης, με κοινό στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών του νομού.

Η ασφάλεια των πολιτών του Λασιθίου απαιτεί επαρκώς στελεχωμένες αστυνομικές υπηρεσίες, κατάλληλο εξοπλισμό και ουσιαστική στήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

Με ενότητα, συνεργασία και κοινή διεκδίκηση, συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους αστυνομικούς, τους πολίτες και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Βαμβασάκης Μιχαήλ Καμινογιαννάκης Νικόλαος