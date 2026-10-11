Τραγική κατάληξη είχαν δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου σε θαλάσσιες περιοχές των Χανίων και της Γεωργιούπολης, με θύματα δύο ηλικιωμένες γυναίκες, 84 και 76 ετών.

Στη Χρυσή Ακτή, μία 84χρονη Ελληνίδα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε στη Γεωργιούπολη, όπου ανασύρθηκε μία 76χρονη Γερμανίδα, η οποία διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου επίσης διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για τις δύο υποθέσεις, το Λιμενικό διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών.