Με το γήπεδο της Ελούντας να φιλοξενεί για ακόμη μία αγωνιστική το παιχνίδι που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνεχίζεται το σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας Λασιθίου με την 3η αγωνιστική. Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή ανάμεσα στον Κόρφο Ελούντας και τον ΟΦΙ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 16.00, ενώ την ίδια ώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντηση του ΑΣΙ με τον ΑΟΑΝ Β.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στις 16.00 με τις άλλες δύο αναμετρήσεις της αγωνιστικής, Νίκη – ΑΟ Κριτσάς και Αναγέννηση – Ίτανος.

Το ρεπό του θα πραγματοποιήσει ο ΑΟ Βραχασίου, καθώς στο πρόγραμμα υπάρχει η αναμέτρηση με τον ΑΟΣΚ, η οποία κατακυρώνεται 3-0 ά.α.