Συντονισμένη αστυνομική δράση για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία ζώων και την εξακρίβωση των συνθηκών ευζωίας των ζώων συντροφιάς πραγματοποιήθηκε το μήνα Σεπτέμβριο από τα κατά τόπους κλιμάκια των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης .

Κατά τη διάρκεια της δράσης συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία ελέγχου και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 840 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις από τις οποίες οι 6 αφορούσαν την παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου. Επίσης συνελήφθησαν 4 άτομα και βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 17.400 ευρώ.

Επιπλέον κατά το πρώτο 9μηνο του 2026 σε επίπεδο Κρήτης:

πραγματοποιήθηκαν -841- έλεγχοι

συνελήφθησαν -50- άτομα

βεβαιώθηκαν -338- παραβάσεις από τις οποίες οι -75- αφορούσαν την παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής σκύλου

επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους -505- ευρώ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα συνεχίσει να υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις, επεκτείνοντάς τες σε χώρους με αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4830/2021), οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς οφείλουν, μεταξύ άλλων:

να έχουν προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση (microchip) του ζώου τους και στην καταγραφή του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς,

να μεριμνούν για τη στείρωση του ζώου ή για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού (DNA), όπως προβλέπεται,

να το κρατούν πάντα με λουρί κατά τη βόλτα σε δημόσιους χώρους, για την ασφάλεια του ζώου και των λοιπών πολιτών

να του παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα και κτηνιατρική παρακολούθηση,

να μην το εγκαταλείπουν σε καμία περίπτωση.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών επισύρει διοικητικές κυρώσεις.

Η υπεύθυνη κηδεμονία είναι πράξη φροντίδας προς τα ζώα και σεβασμού προς το κοινωνικό σύνολο.