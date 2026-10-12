Ο Λεωνίδας Οικονομάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Παγκόσμιου Νότου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διδάσκει Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής στο τμήμα Ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού του ΕΑΠ. Ειναι επίσης Διδάκτωρ Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του European University Institute της Φλωρεντίας και στο παρελθόν έχει διδάξει και έχει εργαστεί ως ερευνητής στα: Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Durham, Scuola Normale Superiore της Πίζα, Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Η ακαδημαϊκή του πορεία επικεντρώνεται στα κοινωνικά κινήματα, τις συλλογικές διεκδικήσεις και τις πολιτικές μορφές αντίστασης.

Έχει συγγράψει το βιβλίο Political Strategies and Social Movements in Latin America: The Zapatistas and Bolivian Cocaleros, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan το 2019. Η ελληνική του έκδοση κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις «Ακυβέρνητες Πολιτείες», με τίτλο Σαν τον Ζαπάτα και τον Τσε; Οι Zapatistas και οι Βολιβιανοί cocaleros.

Social Waste (Official) Παράλληλα, η σχέση του με την κοινωνική και πολιτική έκφραση δεν περιορίζεται στην ακαδημαϊκή έρευνα. Είναι ράπερ στουςκαι μέλος της συντακτικής ομάδας του Roar Magazine. Μέσα από τη μουσική, τον στίχο και τη δημόσια παρέμβαση, συμμετέχει σε μια δημιουργική συνάντηση της τέχνης με την κοινωνική πραγματικότητα και τους αγώνες των ανθρώπων.

Στο 4ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, ο Λεωνίδας Οικονομάκης συμμετέχει στη συζήτηση «Η Τέχνη της Αντίστασης», μαζί με τη δημοσιογράφο, σεναριογράφο και ντοκιμαντερίστρια Μαρία Λούκα.

Μέσα από τη δική του ερευνητική και καλλιτεχνική διαδρομή, η συζήτηση θα αναζητήσει τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη, τα κοινωνικά κινήματα και την πολιτική δράση. Πώς η μουσική και ο στίχος μπορούν να γίνουν εργαλεία έκφρασης, αντίστασης και συλλογικής συνείδησης; Πώς οι ιστορίες των κοινωνικών αγώνων περνούν στην τέχνη και πώς η τέχνη μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία, να εμπνεύσει, να κινητοποιήσει και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες συνάντησης;

Η συζήτηση ξεκινά με γραπτή παρέμβαση της Μάγδας Φύσσα.

Η Τέχνη της Αντίστασης Λεωνίδας Οικονομάκης • Μαρία Λούκα

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρες 19:00–21:00 στην Πλαζ ΕΟΤ.