Ο Δήμος Ιεράπετρα ανακοινώνει την πρόσληψη, τριών ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από τις 16.10.2026 έως και τις 30.10.2026 αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ 72200, Ιεράπετρα Ν.Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη κας Μανουσάκη Γεωργίας email: [email protected] (τηλ. επικοινωνίας: 2842340364, 2842340331).

Ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας

Γεώργιος Χατζάκης