Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου κατέπλευσε από νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, το οποίο δένει για πρώτη φορά στον Αγιο Νικόλαο.

Στις 11.30 αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Αντ. Μαυρή, τον Πρόεδρο του Δ. Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δ. Αγαπητό, τον Περιφερειακό Σύμβουλο εντεταλμένο για τον Τουρισμό στο Ν. Λασιθίου Μιχ. Κλώντζα, τον ειδικό σύμβουλο για θέματα κρουαζιέρας του Δ.Λ.Τ. Γιάννη Μπρα, εκπροσώπους του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου , τον ναυτικό πράκτορα Κων. Κατσαβούνη και τον συνεργάτη του Δ.Λ.Τ. ct Τάκη Βενέτο, ανέβηκαν στο πλοίο, όπου καλωσόρισαν τον καπετάνιο του πλοίου cp Αγγελο Βασιλάκο και το ανώτερο πλήρωμα του πλοίου.

Το Celestyal Journey ήταν ένα από τα δύο πλοία της εταιρείας τα οποία παρέμειναν εγκλωβισμένα σε λιμάνι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Περσικό Κόλπο, με το ξεκίνημα των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, απ’ όπου απεγκλωβίστηκε πρόσφατα, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, την οποία μας περιέγραψε ο καπετάνιος και ακούγεται να μιλά γι’ αυτή στο βίντεο.

Η επίσκεψη έκλεισε με ανταλλαγή δώρων από πλευράς των δημοτικών παραγόντων και αναμνηστικής πλακέτας με απεικόνιση του πλοίου από τον καπετάνιο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ