Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης μιλώντας για τα έργα που εξελίσσονται στο Δήμο, την ωριμότητα και τη χρηματοδότηση των μελετών, τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες.

«Σχεδόν όλα όσα ζητήσαμε, έχουμε τη δέσμευση ότι θα γίνουν», είναι το συμπέρασμα του Δημάρχου μετά τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη, εξαίροντας το καλό κλίμα που έγινε η συνάντηση αυτή.

«Με την Περιφέρεια έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία ως Δήμος, διαχρονικά! Όμως η Περιφέρεια επειδή έχει και εκείνη πάρα πολλά θέματα να καλύψει, απαιτεί κάποια ωριμότητα στα πράγματα, και καλά το κάνει γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες και πρέπει να μπουν και κάποιες προτεραιότητες…».

Αυτό απάντησε ο Δήμαρχος στην ερώτηση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ αν άλλαξε κάτι ουσιαστικό, μετά το παράπονο -καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος στην κοπή της βασιλόπιτας του δημοτικού συνδυασμού του πριν τρεις εβδομάδες. Αφορούσε το έλλειμμα χρηματοδοτήσεων ώριμων μελετών, που έχει καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου ζητώντας χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια, όπως αντιθέτως χορηγεί σε άλλους δήμους.

Ο κ. Μενεγάκης θέλοντας προφανώς να αμβλύνει την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί από τις αιχμές που είχε αφήσει, κατόπιν μάλιστα και των σχετικών δεσμεύσεων που έλαβε την περασμένη Τρίτη από τον Περιφερειάρχη για χρηματοδοτήσεις κατ’ αρχήν για έργα υδροδότησης και όχι μόνον, εξήγησε ότι «αντικειμενικά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και στο παρελθόν υπήρχε έλλειμμα χρηματοδοτήσεων προς την περιοχή μας, που μπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη ωριμότητας, αλλά όχι μόνο…».

Εξακολουθεί πάντως να επικαλείται έλλειμμα χρηματοδοτήσεων, πιέζοντας πολιτικά προς άρση του όποιου αναπτυξιακού ελλείμματος εξακολουθεί να έχει η περιοχή σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Κρήτης. «Η παράκαμψη Σχίσματος Ελούντας συζητείται εδώ και 25 χρόνια, είναι εντελώς αντικειμενικό γεγονός ότι έχει αργήσει… Άρα το να εκφράζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου μια ανησυχία για την αργοπορία, όταν μάλιστα έχει συμβάλει και οικονομικά για την απαλλοτρίωση της γης για το δρόμο, είναι εύλογο. Θεωρώ, γενικά, ότι το αναπτυξιακό πρόσημο που μπορεί να παρατηρηθεί στο Ν. Λασιθίου, υπολείπεται από τους υπόλοιπους νομούς και ο Δήμος Αγίου Νικολάου συγκεκριμένα, αξίζει να έχει πολύ περισσότερα σε επίπεδο κονδυλίων. Οφείλουν, η πολιτεία και η Περιφέρεια να ενσκήψουν και να δώσουν ακόμη περισσότερη προσοχή απ’ όση δίνουν. Θα πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι του αναλογεί από την πλευρά του: ο Δήμος να ωριμάζει μελέτες έργων και εκείνοι που έχουν τη χρηματοδοτική αρμοδιότητα στα αντικείμενα αυτά να ανταποκρίνονται χρηματοδοτώντας τις …», τόνισε ο κ. Μενεγάκης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ