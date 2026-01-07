Ο Διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ με αφορμή τους αυξημένους και αυστηρούς ελέγχους που είχαν προαναγγελθεί και εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των εορτών. Όπως είχε επισημάνει, στόχος της Τροχαίας είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η μετακίνηση των πολιτών είναι αυξημένη και τα φαινόμενα παραβατικότητας κυρίως σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ παρουσιάζουν έξαρση.

Κληθείς ο κ. Ζερβάκης να περιγράψει την εικόνα που διαπιστώθηκε τις ημέρες των εορτών, αλλά και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από τους συστηματικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο οδικό δίκτυο της περιοχής μας δήλωσε:

«Ελάχιστες ήταν οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, ενώ στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι οι οδηγοί είτε είχαν καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ, παραμένοντας όμως εντός των νόμιμων και επιτρεπτών ορίων, είτε είχαν φροντίσει να μην οδηγούν οι ίδιοι και είχαν ορίσει έναν οδηγό που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δείχνοντας υπευθυνότητα και σεβασμό τόσο στη δική τους ασφάλεια όσο και στην ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.

Παράλληλα οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο στα ιδιωτικά οχήματα, αλλά επεκτάθηκαν και στα ταξί, τα οποία μετέφεραν πολίτες που είχαν διασκεδάσει.

Στόχος των ελέγχων αυτών ήταν να διασφαλιστεί ότι οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ασφαλή τρόπο, συμβάλλοντας στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Έλεγχοι γινόντουσαν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές ώρες όλες τις ημέρες, υπήρχαν συνεργεία για αλκοτέστ.»

Οι ημέρες των εορτών αλλά και οι πρώτες ημέρες του έτους κύλησαν σε γενικές γραμμές ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ θετικό στοιχείο αποτέλεσε το ότι σε μεγάλο βαθμό οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες και τις συστάσεις των αρχών και δεν σημειώθηκαν τροχαία ατυχήματα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ