Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα εγκάρδια φιλική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος, κ.κ. Εμμανουήλ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου. Ο κ. Κακλαμάνης αποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου να επισκεφθεί την έδρα του στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ.κ. Τίτος Ταμπακάκης.