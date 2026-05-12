Κλειστή θα παραμείνει και σήμερα η κεντρική οδός Ρ. Κουνδούρου στο σύνολό της, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών που εκτελεί συνεργείο του Δήμου με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Κατασκευών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Οι εργασίες εστιάζονται σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος, το οποίο είναι στρωμένο με κυβόλιθους. Από την καθημερινή χρήση με την πυκνή κυκλοφορία που σηκώνει ο κεντρικότερος δρόμος της πόλεως και λόγω της εικοσαετίας περίπου που συμπληρώνει από την τελευταία ανάπλασή του, παρουσίασε ανωμαλίες στην επιφάνεια.

Χθες είχε κλείσει ο μισός κεντρικός δρόμος, μέχρι το περίπτερο στη συμβολή με την Κ. Σφακιανάκη.

Σήμερα θα είναι κλειστή ολόκληρη, αφού οι εργασίες θα συνεχιστούν από τη συμβολή αυτή μέχρι το τέρμα της Ρ. Κουνδούρου στο λιμάνι.

Οι παρεμβάσεις που εκτελούνται είναι σημειακές, σε σημεία του οδοστρώματος, όπου οι κυβόλιθοι παρουσίασαν είτε καθίζηση είτε διόγκωση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Χθες έγινε παρέμβαση και αποκατάσταση σε τρία σημεία του οδοστρώματος. Οι τομές έκλεισαν με επίστρωση μπετόν, αφού δεν υπάρχει απόθεμα από του ίδιου τύπου κυβόλιθους για να αντικαταστήσουν όσους έσπασαν κατά την εκσκαφή.

Η μία επέμβαση αφορούσε εργασίες στη συμβολή της Ρ. Κουνδούρου με την οδό Κ. Σφακιανάκη. Το συνεργείο του Δήμου εντόπισε ανωμαλία στο οδόστρωμα, όπου μετά την εκσκαφή εντοπίστηκαν προβλήματα και στα υπόγεια δίκτυα. Εκεί απαιτήθηκε αποκατάσταση – βελτίωση και στο υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της οδού.

Σε άλλα σημεία προβλήματα προκαλούσαν τα ριζικά συστήματα ορισμένων δέντρων.

Δυσκολίες στην κίνηση

Η αποκοπή της κυκλοφορίας στην κεντρικότερη οδική αρτηρία, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων που αναγκάζονταν να κάνουν περιπορεία για να μεταβούν από την κεντρική πλατεία στην Κιτροπλατεία, στη λίμνη ή Κ. Παλαιολόγου κλπ., ανεβαίνοντας την Πολυτεχνείου, κατεβαίνοντας αριστερά προς τη Μοδάτσου, Κ. Σφακιανάκη για να μπουν στο ελεύθερο, κάτω τμήμα της Ρ. Κουνδούρου.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν τα φορτηγά και ψυγεία εφοδιασμού των καταστημάτων αλλά και οι τουρίστες οδηγοί που υπέστησαν μικρό σοκ, μέχρι να αντιληφθούν από ποια στενά έπρεπε να κινηθούν για να βρουν διέξοδο…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ