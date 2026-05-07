Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, και παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ., κ. Θοδωρή Νίνου, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 σύσκεψη στην έδρα του Ο.Α.Κ. στην Αγυιά Χανίων, με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο κατά το υδρολογικό έτος 2026, όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των διοικήσεωντων Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Κρήτης, και ειδικότερα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, της ΔΕΥΑ Χερσονήσου και της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου.

Πιο συγκεκριμένα παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Χερσόνησου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου κ. Γιώργος Βουρεξάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου κ. Κωνσταντίνος Αφορδακός, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Ηρακλείου κ. Μανόλης Κοσμαδάκης, ο Αντιπρόεδροςτης ΔΕΥΑ Χερσονήσου κ. Ευάγγελος Χατζάκης, ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Χερσονήσου κ. Γιώργος Γκιούλμπας και ο Εκτελεστικός Εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου κ. Μανόλης Ματθαιάκης.

Από πλευράς του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.συμμετείχαν οι Διευθυντές Διαχείρισης κ. Μανόλης Πενθερουδάκης και κ. Στράτος Μηλιδάκης, καθώς και τα στελέχη της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη κ. Γιώργος Κωστάκης και κ. Στέλιος Γιαννακούδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ταδιαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάστηκαν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και καταγράφηκαν οι επιμέρους ανάγκες των συμμετεχόντων φορέων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα διασφαλίζει την επάρκεια και την ορθολογική αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ανατολικής Κρήτης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε, σε επίπεδο υδρολογικού έτους (Μάιος 2026 – Μάϊος 2027), η διάθεση συνολικής ποσότητας 5,8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού προς τις συνεργαζόμενες ΔΕΥΑ Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα αναλογικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων. Παράλληλα, για πρώτη φορά τέθηκε σε οργανωμένη βάση ο σχεδιασμός με ορίζοντα τριετίας, ως πλαίσιο προγραμματισμού και συντονισμού για την επόμενη περίοδο. Επισημάνθηκε ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός διατηρεί κατ’ ανάγκη δυναμικό χαρακτήρα και θα επικαιροποιείται αναλόγως των πραγματικών υδρολογικών δεδομένων, των εισερχόμενων ποσοτήτωννερού στο Φράγμα Αποσελέμη και των αναγκών που θα διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κάθε υδρολογικού κύκλου.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη συνεχούς συντονισμού, ανταλλαγής τεχνικών δεδομένων και έγκαιρου προγραμματισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη διαχείριση του νερού.

«Μετά από διαδοχικές και ιδιαίτερα απαιτητικές υδρολογικές χρονιές, το γεγονός ότι σήμερα στο Φράγμα Αποσελέμη υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού δημιουργεί σαφώς πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου. Η διαχείριση των υδατικών πόρων, ωστόσο, αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, άμεσα συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες, τις υδρολογικές μεταβολές και τις πραγματικές ανάγκες που διαμορφώνονται σε κάθε χρονική στιγμή. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός μας παραμένει συνεχής, ευέλικτος και προσαρμοστικός, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων αποθεμάτων και τη διασφάλιση της επάρκειας για τις τοπικές κοινωνίες και τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλοςτου Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης.