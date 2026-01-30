καρναβάλι η μεγάλη γιορτή της ευθυμίας, της χαράς, του γέλιου, των μεταμφιέσεων και της σάτιρας πλησιάζει.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί τους δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν σε καρναβαλικές ομάδες, να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν μέρος στο«Καρναβάλι της Λίμνης» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Γίνετε μέρος μιας ημέρας γεμάτης χαρά, χρώμα και συλλογική δημιουργία.

Φτιάξτε την ομάδα σας, βάλτε φαντασία κι ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους με χρώμα και χαμόγελα.

Δηλώστε συμμετοχή έως 10 Φεβρουαρίου 2026 στο τηλέφωνο : 28410 -89513.

Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί με φαντασία, κέφι και χορό.