Η αμφισβήτηση, πλέον ανοιχτά, της ανέγερσης νέου σύγχρονου κτιρίου στο Καβούσι αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο τις πραγματικές προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής, που οδηγούν συνολικά στην απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Η περίπτωση του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου το επιβεβαιώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.

Η ύπαρξη, σε νομαρχιακό επίπεδο, σχολείων με εξειδικευμένη παροχή γνώσης, όπως το Μουσικό Σχολείο και το ΕΝΕΓΥΛ, αποτελεί θετικό στοιχείο, καθώς εξυπηρετούν μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρο τον νομό. Ωστόσο, η υποβαθμισμένη λειτουργία τους, λόγω ελλείψεων σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία ελλιπή, αφού στέκονται όρθια μόνο χάρη στις υπεράνθρωπες και φιλότιμες προσπάθειες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών.

Ενώ το Μουσικό Σχολείο αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάσα για τη λασιθιώτικη κοινωνία, το κόστος των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ για ένα σχολείο που να καλύπτει τις αυξημένες και εξειδικευμένες ανάγκες του χαρακτηρίζεται «απαγορευτικό», την ώρα που δισεκατομμύρια κατευθύνονται χωρίς δισταγμό σε εξοπλισμούς, επιχειρηματικούς ομίλους, αποζημιώσεις εργολάβων και κάθε λογής προτεραιότητες άσχετες με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι συζητήσεις για «προσαρμογές», «αναθεωρήσεις» της μελέτης και λύσεις ανάγκης δεν μπορούν να αποτελέσουν αποδεκτή απάντηση. Άλλωστε, το ίδιο έργο το έχουμε ξαναδεί στην περίπτωση της «Μεσορράχης» στον Άγιο Νικόλαο, όπου η αρχική μελέτη κρίθηκε ασύμφορη, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να διαιωνίζονται και μαθητές και εκπαιδευτικοί να στοιβάζονται σε κοντέινερ. Δεν πρόκειται για πολυτέλεια, αλλά για στοιχειώδες δικαίωμα των παιδιών στη δημόσια και ποιοτική εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών σε συνθήκες που να επιτρέπουν την ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία. Η λογική της μετακύλισης της ευθύνης, είτε σε έναν δήμο είτε πίσω από «λογιστικούς περιορισμούς», οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διαιώνιση της υποβάθμισης.

Το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου χρειάζεται τώρα πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς νέα πισωγυρίσματα. Η ΕΛΜΕ Λασιθίου δηλώνει ξεκάθαρα ότι στηρίζει τον αγώνα της σχολικής κοινότητας για την ανέγερση σύγχρονου, ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος που να ανταποκρίνεται στον ρόλο και τον χαρακτήρα του σχολείου.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και συνολικά τη λασιθιώτικη κοινωνία να μην αποδεχθούν τη λογική του «δεν γίνεται» και του «δεν υπάρχουν χρήματα», αλλά να διεκδικήσουν συντονισμένα και αγωνιστικά αυτό που δικαιούνται. Μόνο μέσα από συλλογική πίεση και ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κίνημα μπορεί να επιβληθεί η λύση που έχει ανάγκη το Μουσικό Σχολείο και συνολικά η δημόσια εκπαίδευση στον νομό.

