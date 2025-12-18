Σε λειτουργία έχουν τεθεί από την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 τα δρομολόγια της νέας Περιαστικής – Ενδοδημοτικής Γραμμής ΚΤΕΛ η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των μετακινήσεων και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Η νέα Γραμμή θα λειτουργεί με χαμηλό εισιτήριο χάρη στην επιχορήγηση που έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και τη στήριξη φοιτητών, κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται επιδότηση 80% στα εισιτήρια για απομακρυσμένες περιοχές για πέντε μήνες, καθώς και επιδότηση 50% στις φοιτητικές κάρτες μετακίνησης προς το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα Λακώνια έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Η οργάνωση και η υλοποίηση της νέας Περιαστικής – Ενδοδημοτικής Γραμμής Συγκοινωνίας, πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμοδίου Αντιδημάρχου Συγκοινωνιών κ. Νίκου Καμινογιαννάκη.

Η νέα Περιαστική Γραμμή Συγκοινωνίας θα καλύπτει:

Με έξι (6) δρομολόγια καθημερινά την περιμετρική ζώνη: Αμμουδάρα – Ρούσα Λίμνη – Μαρδάτι – Κριτσά – Δημοτικό Περιφερειακό δρόμο Αγίου Νικολάου – Ελούντα και Χαβάνια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αμμουδάρα

– 8.15-10.15-12.15-13.45-16.15-18.30

Χαβάνια

-8.15-10.30-12.30-14.30-16.10-18.30

Κριτσά

-8.15-10.15-11.45-14.00-15.15-18.20

Δρομολόγια για ΕΛΜΕΠΑ

-8.45-10.45-12.45-14.45-16.45-18.45

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ:

Δρομολόγια από ΕΛΜΕΠΑ

-11.15-13.15-15.15-17.15-19.15-21.15

Αμμουδάρα

-11.30 & 12.30-13.30 & 14.30-15.30-17.30-19.30-21.30

Χαβάνια

-12.00-14.00-16.00-18.00-20.00-21.30

Κριτσά

-11.30-13.45 & 14.30-16.30-18.30-19.30-21.30

Με δύο ημερήσια δρομολόγια μία ημέρα την εβδομάδα – κάθε Τετάρτη – θα καλύπτεται η Υπεραστική διαδρομή: Άγιος Νικόλαος – Πρίνα – και Άγιος Νικόλαος – Λίμνες.

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:

-07.30 Αναχώρηση από Πρίνα

-13.45 Επιστροφή από Άγιο Νικόλαο

-07.30 Αναχώρηση από Λίμνες