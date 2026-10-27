Νέες τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης πολιτών καταγράφονται στον Άγιο Νικόλαο από σήμερα το πρωί, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να προκαλέσουν πανικό.

Στόχος τους είναι να αποσπάσουν χρήματα, τραπεζικά στοιχεία ή κοσμήματα.

Τα περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης που καταγράφηκαν ήταν ποικίλα, αλλά και διαφορετικά μεταξύ τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτήδειοι τηλεφωνούσαν και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα και χρειάζεται άμεσα χρήματα και βοήθεια. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσαν να αιφνιδιάσουν τα υποψήφια θύματα, να τους προκαλέσουν ανησυχία και να τα οδηγήσουν σε βιαστικές αποφάσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι δράστες εμφανίζονται ως δήθεν συνεργεία τεχνικών της ΔΕΗ. Σύμφωνα με αναφορές, ζητούσαν από τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και να τα βγάλουν έξω από το σπίτι τους, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες.

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως οι επιτήδειοι επικαλούνταν άλλες ιδιότητες και παρουσιάζονταν για παράδεδιγμα ως λογιστές, επιχειρώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των υποψήφιων θυμάτων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ότι, όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για απάτη και αρνούνται να συνεργαστούν, οι επιτήδειοι καταφεύγουν ακόμη και σε απειλές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχυρίζονται ότι θα μεταβούν στο σπίτι των πολιτών και εκτοξεύουν εκφοβιστικές απειλές, επιχειρώντας να τους τρομοκρατήσουν.

Οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τους πιέσει να λάβουν αποφάσεις υπό καθεστώς φόβου.

Ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, κ. Πέτρος Ζερβάκης, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, συμβούλευσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βασική του συμβουλή είναι σε καμία περίπτωση να μην παραδίδουν χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους και να μη γνωστοποιούν αριθμούς τραπεζικών καρτών και άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που κάποιος δεχτεί τηλεφώνημα για δήθεν τροχαίο ατύχημα οικείου του προσώπου, θα πρέπει να διακόπτει την κλήση και να επιχειρεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον συγγενή του ή με άλλο έμπιστο πρόσωπο.

Οι πολίτες δεν πρέπει να ενεργούν βιαστικά καθώς η ψυχραιμία, η διασταύρωση πληροφοριών και η άμεση ενημέρωση των αρχών αποτελούν βασική γραμμή προστασίας απέναντι στις τηλεφωνικές απάτες.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ