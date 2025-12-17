Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, με την επιμέλεια των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.
Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, με την επιμέλεια των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ