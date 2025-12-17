Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00, στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί ένα διαδραστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους, με την επιμέλεια των παιδαγωγών των Παιδικών Σταθμών Γρα Λυγιάς και Ναυμαχίας.