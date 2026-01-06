Αγαπητοί μου αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Σήμερα, γιορτάζουμε τα άγια Θεοφάνεια, δηλαδή τη βάπτιση του Ιησού Χριστού και την ταυτόχρονη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Όπως μας πληροφορεί το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, «ο Ιησούς έρχεται στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη για να βαφτιστεί απ᾿ αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του: “Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα κι έρχεσαι εσύ σ᾽ εμένα;” Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: “Ας τ’ αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί πρέπει να εκπληρώσουμε κι οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού”. Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαφτιστεί. Βαφτίστηκε ο Ιησούς κι αμέσως βγήκε από το νερό. Κι αμέσως άνοιξαν γι᾽ αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε: “Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου”».

Ακούγοντας την ευαγγελική αυτή περικοπή, θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί ο Ιησούς επέμενε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη; Ο λόγος είναι ότι, δεχόμενος ο Ιησούς το βάπτισμα, ταυτίζεται με όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, ταυτίζεται με τον κάθε αμαρτωλό που χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία και αναγέννηση.

Σήμερα, μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, τελείται ο «Μέγας Αγιασμός», σε ανάμνηση της βάπτισης του Κυρίου. Αξίζει να αναφερθούμε με συντομία στην ευχή του «Μεγάλου Αγιασμού», διότι μας μυσταγωγεί με τον καλύτερο τρόπο στην εορτή των Θεοφανείων. Η ευχή, αρχίζει με την επίκληση της Αγίας Τριάδος: «Τριάς υπερούσιε, υπεράγαθε… δημιουργέ των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το Φως το απρόσιτον, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον». Και η ευχή συνεχίζει, αναφέροντας τα σωτήρια για μας αποτελέσματα «των Θεοφανείων», δηλαδή ότι «Σήμερα, το νερό του Ιορδάνη, η παρουσία του Κυρίου, το μετέβαλε σε φάρμακο. Σήμερα, με το αγιασμένο αυτό νερό, νερό του Ιορδάνου, ξεπλένονται όλα των ανθρώπων τα πταίσματα». Και για όλα αυτά τα σωτήρια αποτελέσματα, ο ποιητής της ευχής αναφωνεί με θαυμασμό: «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου· και κανενός είδους λόγια δεν αρκούν προς ύμνον των θαυμασίων σου». Και τελειώνει η ευχή με τον καθαγιασμό του νερού, λέγοντας «φιλάνθρωπε Βασιλεύ, με την επιφοίτηση του Αγίου σου Πνεύματος αγίασε το ύδωρ τούτο. Και δώσε σε αυτό τη χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου. Κάνε το, πηγή αφθαρσίας, δώρο αγιασμού, να καθαρίζει αμαρτίες, να απομακρύνει αρρώστιες, να εξουδετερώνει δαίμονες, να είναι άτρωτο από διαβολικές δυνάμεις και γεμάτο με αγγελική ισχύ. Ώστε όλοι, όσοι το χρησιμοποιούν, να το έχουν για καθαρισμό των ψυχών και των σωμάτων τους, για να γιατρεύουν τα πάθη τους, για να αγιάζουν τα σπίτια τους και να είναι ωφέλιμο για κάθε περίσταση».

Ακούγοντας την ευχή αυτή, αντιλαμβανόμαστε πως ο Ιησούς ήρθε για να ανακαινίσει και να φωτίσει όλη την κτίση. Γι᾽ αυτό και η Εκκλησία με το νερό του «Μεγάλου Αγιασμού» ραντίζει όλα τα σπίτια, όλους τους ανθρώπους και όλη την κτίση. Τα πάντα δέχονται την ευλογία του Θεού και όλα τον δοξάζουν. Και όπως αναφέρει πάλι σε κάποιο σημείο η ευχή: «Ο ήλιος σε υμνεί. Η σελήνη σε δοξάζει. Σε σένα αναφέρονται τα αστέρια. Σε σένα υπακούει το φως. Οι απύθμενες θάλασσες σε τρέμουν. Οι πηγές το θέλημα το δικό σου υπηρετούν».

Αδελφοί μου, η Εκκλησία μας σήμερα, με την ευχή του Μεγάλου Αγιασμού, ευλόγησε το νερό ώστε να γίνει «αφθαρσίας πηγή, αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον», και οι πιστοί που μεταλαμβάνουν αυτό, να λαμβάνουν «τον αγιασμόν, την ευλογίαν, την κάθαρσιν, την υγείαν».

Εύχομαι σε όλους σας Χρόνια πολλά, μέσα στη φωτολουσμένη ατμόσφαιρα των Θεοφανείων!

Άγια Θεοφάνεια 2026

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Διάπυρος προς τον Επιφανέντα Κύριο ευχέτης όλων σας