Το 14ο ΠΤ Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στο πλαίσιο διαρκούς ενημέρωσης – επιμόρφωσης των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών, διοργανώνει στην Ιεράπετρα, σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Λασιθίου (Σ.Λ.Φ.Ε.Ε.), ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση – Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής – Χρήση & Διασύνδεση IRIS – Κανονικοποίηση Συστήματος MyData»

Πόλη διεξαγωγής: Ιεράπετρα

Χώρος διεξαγωγής: Κτήριο Δημαρχείου Ιεράπετρας

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 09:30 έως 14:30

Εισηγητής: κ. Ντίνος Αντώνης, Σύμβουλος ψηφιοποίησης φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών AN Digital

Δικαίωμα συμμετοχής:

Έχουν τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού έχουν τα μέλη του ΟΕΕ και οι λογιστές φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να αποστείλουν στο email του 14ου ΠΤ, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης, αντίγραφο κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 12/01/2026, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται χωρίς κόστος συμμετοχής.

Έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ και στο site www.oeetak.gr .

Η αίτηση συμμετοχής θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του 14ου ΠΤ [email protected] έως και τη Δευτέρα, 12/01/2026.