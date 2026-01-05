Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην εκδήλωση που έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2025 στην Κεντρική Πλατεία Ιεράπετρας και στη δράση συγκέντρωσης τροφίμων για τη στήριξη της δομής μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν σε όλους τους συμμετέχοντες και τους συντελεστές της εκδήλωσης και ιδιαιτέρως στην κυρία Ελένη Βλάσση εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού ΠΕ Λασιθίου που με συνεργασία και διάθεση προσφοράς συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της δράσης.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και ευχόμαστε η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει παράδειγμα και αφετηρία για ακόμη περισσότερες πράξεις αλληλεγγύης στο μέλλον.