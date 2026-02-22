Με ζωντάνια, χαμόγελα και αστείρευτο κέφι πλημμύρισαν οι δρόμοι της Ιεράπετρας από τους καρναβαλιστές που συμμετείχαν στο «Γεραπετρίτικο Καρναβάλι» αψηφώντας τον βροχερό καιρό.

Παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη, της Βουλευτού Λασιθίου Κατερίνας Σπυριδάκη, του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νικολάου Τζουμάκα, των Αντιδημάρχων Γεωργίου Κουγιουμουτζάκη, Γεωργίου Χατζάκη, Εμμ. Τζώρτζη, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκη, Γεωργίου Γιακουμάκη, Νεκτάριου Παπαδάκη, Φωτεινής Περακάκη, Δημοτικών Συμβούλων και πολύ κόσμου, η καρναβαλική παρέλαση ξεκίνησε με την ομάδα κρουστών VAMOS, τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ενώ ακολούθησαν οι καρναβαλικές ομάδες με ευφάνταστες στολές και εντυπωσιακά άρματα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό θέαμα, παρασύροντας το κοινό σε ένα ξέφρενο γλέντι στους ρυθμούς της Αποκριάς γεμάτο χρώμα και μουσική.

Παρουσιαστής ήταν ο Νικόλας Φραγκιουδάκης.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τις ομάδες για τη συμμετοχή τους, όσους βοήθησαν στη διοργάνωση του καρναβαλιού, καθώς και τον κόσμο και τους επισκέπτες για την παρουσία τους παρά τις καιρικές συνθήκες, ευχόμενος Καλή Σαρακοστή