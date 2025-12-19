Η εσπερίδα με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του μαστού που πραγματοποιήθηκε για 23η χρονιά το Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο πολυπληθές ακροατήριο που την παρακολούθησε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου, ενημέρωσης και συγκίνησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής πληροφόρησης. Ο Δρ Ανδρέας Μαμαντόπουλος, πρώην Πρόεδρος Π.Τ. Ε.Ε.Σ Ιεράπετρας, παρουσίασε συνοπτικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εκστρατείας του 2025, μέσα από απλό και κατανοητό λόγο. Ο άρτια καταρτισμένος επιστήμονας ομιλητής, Δημοσθένης Μιχελάκης, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Χειρουργικής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με υψηλό επίπεδο γνώσης και πολυετή εμπειρία στον τομέα της υγείας, προσέγγισε το θέμα με ευαισθησία και επιστημονική εγκυρότητα, τονίζοντας τη σημασία του προληπτικού ελέγχου λέγοντας «Η γνώση είναι δύναμη – Η ενημέρωση είναι φροντίδα». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αυτοεξέταση και στη μαστογραφία, ως βασικά «όπλα» στη μάχη κατά της νόσου.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το θάρρος και η ειλικρίνεια με την οποία μοιράστηκε τις εμπειρίες της, τις δυσκολίες, τους φόβους, τη δύναμη που άντλησε για να συνεχίσει τη ζωή της, αλλά και την εκστρατεία για ενημέρωση και ενδυνάμωση όλων των γυναικών, πανελλαδικά, η δημοσιογράφος Αντιγόνη Ανδρεάκη, που μίλησε για τη δική της γνωριμία με τη νόσο, αναφερόμενη στους μύθους και την πραγματικότητα, όπως τα βίωσε στο χρονικό διάστημα του αγώνα της. Οι αφηγήσεις αυτές άγγιξαν βαθιά το κοινό αφού έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας και δύναμης. Το ενδιαφέρον του κοινού παρέμεινε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της εσπερίδας, με τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά, θέτοντας ερωτήσεις και εκφράζοντας προβληματισμούς. Συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης, όταν οι κυρίες Μαρία Τουρλούγκου και Ελπινίκη Παπουτσάκη κατέθεσαν τις προσωπικές τους μαρτυρίες και την εμπειρία τους από την νόσο. Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση ότι η γνώση σώζει ζωές και ότι η πρόληψη αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την προστασία της υγείας όλων. Το δικό του μουσικό χρώμα έδωσε στη βραδιά το μουσικό σχήμα No Name του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου, ενώ ο Κωστής Μαυρικάκης έδωσε το πνεύμα του εθελοντισμού με θεατρικό μονόπρακτο, στο οποίο τον συνόδευσε με κιθάρα ο κ. Ανδρέας Μαμαντόπουλος.