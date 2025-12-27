Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου στον φερώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Συκιάς Σητείας. Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.

Στον εμπνευσμένο λόγο του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στη θαρρετή ομολογία και τη μαρτυρική άθληση του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, σημειώνοντας ότι ήταν ένας από τους επτά διακόνους, που εξέλεξε η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία των Ιεροσολύμων και χειροτόνησαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, για τη φροντίδα ων πτωχών και τη διανομή των ελεημοσυνών. Όπως ακόμα τόνισε, αναδείχθηκε πρωτόαθλος των μαρτύρων, τρία χρόνια μετά την Ανάληψη του Κυρίου, επειδή καθώς συζητούσε με τους Ιουδαίους για το πρόσωπο του Ι. Χριστού, συκοφαντήθηκε ως βλάσφημος προς τον Μωυσή και τον Θεό, και σύρθηκε στι συνέδριο για να απολογηθεί. Εκεί απέδειξε μέσα από τις Άγιες Γραφές την έλευση του Ιησού Χριστού, του οποίου αυτοί υπήρξαν προδότες και φονείς, και τους άσκησε δριμύτατο έλεγχο για την απιστία και τη σκληροκαρδία τους. Συνέπεια ήταν να οδηγηθεί εκτός της πόλης, πλησίον του Θεομητορικού μνήματος της Γεθσημανής, και να τον λιθοβολήσουν, για να στεφανωθεί «βασίλειον διάδημα», δηλ. βασιλικό στέμμα, σύμφωνα με το απολιτίκιο της εορτής.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι ο άγιος Στέφανος χαρακτηρίζεται στις Πράξεις των Αποστόλων από τον θεηγόρο Λουκά ως άνθρωπος «πλήρης πίστεως και δυνάμεως» ο οποίος «εποίει τέρατα και σημεία μεγάλα εν τω λαώ» και είναι πρότυπο συγχωρητικότητας, αφού κατά την τελευταία στιγμή του μαρτυρίου κλίνοντας τα γόνατα προσευχήθηκε μεγαλοφώνως για τους φονευτές του με τα λόγια «Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην», μιμούμενος έτσι τον Θεάνθρωπο Σωτήρα μας Χριστό που συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Τέλος ευχήθηκε όλοι να παραλέσουμε τον άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο να ικετεύει και να πρεσβεύει σ’ Αυτόν πού είδε κατά το τέλος της ομολογίας του «εκ δεξιών του Θεού εστώτα» για να έχουμε τη χάρη και την ευλογία του υπέρ ημών Σαρκωθέντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, ο συνταξιούχος Εφημέριος πρωτ. Μιχαήλ Συντυχάκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Χανδρά Οικονόμος π. Γεώργιος Μονιός και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάστηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μαρία Νικητάκη, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιαννάδων κ. Στέφανος Κοντογιαννάκης, ο πρ. Δήμαρχος Σητείας κ. Θεόδωρος Πατεράκης, το στέλεχος του ΤΟΕΒ Παπαγιαννάδων κ. Θεόδωρος Πετρουλάκης και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.