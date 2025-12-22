Σήμερα, Δευτέρα 22/12/2025 και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου κατά την οποία η Δημοτική Αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της.