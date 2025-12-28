ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λασιθίου ενημερώνει τα μέλη του ότι θα πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 18η Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00, στο Παλιό Τελωνείο στην Παχιά Άμμο.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του Συλλόγου.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων που αφορούν τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διενέργεια αρχαιρεσιών.

Παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν εγκαίρως και να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κρασσάς Κωνσταντίνος

Η Γραμματέας

Αντωνίου Βασιλική