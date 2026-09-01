Επίδειξη γραπτών δοκιμίων και αποκομμάτων τετραδίων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 2026

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Επίδειξη γραπτών δοκιμίων και αποκομμάτων τετραδίων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 2026

by ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
01/09/2026
in Λασίθι
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Α. Επίδειξη γραπτών δοκιμίων πανελλαδικών εξετάσεων 2026.

Β. Επίδειξη αποκομμάτων τετραδίων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων 2026.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

Α.  Η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων. Επισημαίνεται ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,  οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν μόνο γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία ενώ απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου «e-Παράβολο», στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 ευρώ, για την επίδειξη έως 3 γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των 3 γραπτών δοκιμίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm .

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Μαθημάτων Ειδικότητας, Ξένων Γλωσσών καθώς και του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και θα υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών. Εάν πρόκειται για τα γραπτά δοκίμια των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο», καθώς και του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» των ΕΠΑΛ, τότε οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων σε χώρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘΑ στο Μαρούσι.

Β. Το μήνα Σεπτέμβριο καθορίζεται από τον Διευθυντή κάθε Λυκείου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του δελτίου εξεταζόμενου (χωρίς παράβολο), μπορούν να βλέπουν τα αποκόμματα των τετραδίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του αποκόμματος (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.τ.λ.) καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο φωτοτυπίας του αποκόμματος.

 

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