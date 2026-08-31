Με μια όμορφη μουσική βραδιά, ολοκληρώθηκαν, παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Φραγκούλη, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιεράπετρας «Κύρβεια 2026».

Η αυλαία έπεσε με τη συναυλία του Μανώλη Δημητριανάκη, της Κατερίνας Τσιρίδου και των συνεργατών τους.

Ο Δήμαρχος, στο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Φωτεινή Περακάκη, τους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συνεργασία και την προσπάθεια που κατέβαλαν για την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Όπως ανέφερε, φέτος επιλέχθηκε μια «διαδρομή» με έμφαση στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, με τον Δήμο να διαθέτει σημαντικούς πόρους για τη στήριξη και την υλοποίηση των εκδηλώσεων.

Επίσης εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι παρακολούθησαν και στήριξαν τα «Κύρβεια 2026», όχι μόνο από την Ιεράπετρα αλλά και από άλλες περιοχές, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στην επιτυχία του θεσμού.

Κλείνοντας τόνισε ότι τα «Κύρβεια» ολοκληρώθηκαν, όμως οι πολιτιστικές συναντήσεις συνεχίζονται με νέες αξιόλογες εκδηλώσεις που βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα του Δήμου, καλώντας τους πολίτες να τις στηρίξουν με την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους.