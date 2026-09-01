Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
Παρουσίαση βιβλίου ” Ο Μέγα Ξένος ” της Δέσποινας Αυγουστινάκη στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Σητείας, ώρα 20.00
Διοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας “Ο Βιτσέντζος Κορνάρος”, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Σητείας “Ο Μύσων”
Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου
Προβολή ταινίας με συνοδεία μουσικής δωματίου
στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Σητείας, ώρα 21.00
Διοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας “Ο Βιτσέντζος Κορνάρος”
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
Θεατρική Παράσταση «Η ωραία μπαλω…θειά» της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη στο Άλσος Χλουβεράκη, ώρα 21.00
Διργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης
Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
Κουαρτέτο εγχόρδων ΑΕΝΑΟΝ
Χορεύοντας με τους Κλασικούς από το Φεστιβάλ Κρήτης
Ενετικό Φρούριο Καζάρμα, ώρα 21.00
Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Σητείας