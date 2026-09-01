Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Παρουσίαση βιβλίου ” Ο Μέγα Ξένος ” της Δέσποινας Αυγουστινάκη στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Σητείας, ώρα 20.00 Διοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας “Ο Βιτσέντζος Κορνάρος”, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Σητείας “Ο Μύσων”

Πέμπτη 3 και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Προβολή ταινίας με συνοδεία μουσικής δωματίου στον προαύλιο χώρο του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Σητείας, ώρα 21.00 Διοργάνωση: Προοδευτικός Σύλλογος Σητείας “Ο Βιτσέντζος Κορνάρος”

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου Θεατρική Παράσταση «Η ωραία μπαλω…θειά» της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη στο Άλσος Χλουβεράκη, ώρα 21.00 Διργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας