Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου στις 18.00, με τον ΑΟ Κριτσάς να υποδέχεται στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος» την Αναγέννηση, σε μια δυνατή αγωνιστική πρόβα ενόψει του νέου πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας.

Για τις δύο ομάδες είναι το δεύτερο τεστ στη διάρκεια της προετοιμασίας τους, έχοντας ήδη πάρει τα πρώτα αγωνιστικά τους λεπτά και αναζητώντας σταδιακά τον ρυθμό και την αγωνιστική τους ταυτότητα. Παράλληλα, το συγκεκριμένο φιλικό αναμένεται να προσφέρει στους δύο προπονητές την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο.

Για τους «πορτοκαλί» είναι το δεύτερο τεστ μετά τη φιλική αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας με τον ΟΦΙ. Ο ΑΟ Κριτσάς συνεχίζει τη δουλειά του με στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στη νέα σεζόν και απέναντι στην Αναγέννηση θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει εκ νέου τις δυνάμεις του, απέναντι σε μια ομάδα που παραδοσιακά διαθέτει δυναμική παρουσία στις διοργανώσεις του Λασιθίου.

Από την άλλη πλευρά, η Αναγέννηση θα επιστρέψει στο Μεραμπέλο για το δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας, μετά την αναμέτρηση με τον ΑΟΑΝ Β. Αυτή τη φορά ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, καθώς οι Ιεραπετρίτες θα αντιμετωπίσουν έναν πιο απαιτητικό αντίπαλο, έχοντας έτσι μια καλή ευκαιρία να αξιολογήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση.

Το φιλικό αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους Γιώργο Μανίσαλη και Κώστα Δεδελετάκη, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αρκετές δοκιμές σε πρόσωπα και θέσεις. Ιδιαίτερα για τον τεχνικό της Αναγέννησης, το παιχνίδι έχει επιπλέον σημασία, καθώς μέσα από αυτά τα τεστ αξιολογούνται ποδοσφαιριστές που βρίσκονται υπό εξέταση, πριν παρθούν οι τελικές αποφάσεις για το ρόστερ της νέας περιόδου.

Με δεδομένο ότι και οι δύο ομάδες βρίσκονται ακόμη σε στάδιο «χτισίματος», αυτό που προέχει είναι ο αγωνιστικός ρυθμός, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της τακτικής λειτουργίας, αλλά και η δυνατότητα των δύο προπονητών να σχηματίσουν ακόμη πιο ξεκάθαρη εικόνα για το έμψυχο δυναμικό τους.