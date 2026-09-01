Του Τίτου Κάββαλου

ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ αγαπάνε την Ελλάδα: Μην επιτρέψουμε να «βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας».

Διαβάστε, σκεφτείτε και ας πράξουμε με ήθος, ηθική και, πάνω απ’ όλα, ανθρωπιά, έχοντας ως οδηγό την αρχή «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων».

ΟΠΟΙΟΣ ΣΙΩΠΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΣΤΟ ΑΔΙΚΟ.

Ένας νόμoς για να ψηφιστεί χρειάζεται πλειοψηφία, δηλ. 151 ψήφους, και ένας νόμος θέλει άλλο νόμο για να αλλάξει ή να τροποποιηθεί. Γνωρίζουμε ότι κάθε δικαστήριο, αποδίδει δικαιοσύνη, για την υπόθεση που εκδικάστηκε, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είναι δυνατόν το αποτέλεσμα 26-1. Ζούσαμε σε άλλη Ελλάδα; Η Χούντα στην Ελλάδα είχε 3 άτομα και στο εδώλιο κάθισαν συνολικά 24. Για την απόφαση του ΣτΕ (176/2023) Πάτμο: ψήφισαν θετικά 26, και μειοψηφία 1 ψήφος.

5.1 Όλοι έχουμε δει την ταινία “Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν”, γ’ αυτόν τον 1 πρέπει να σώσουμε την Ελλάδα.

5.2 Εντός 2 ετών, μπορούσε να γίνει αίτηση από το Κράτος για επανεξέταση ή ακύρωση. Έγινε;

5.3 Πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;

5.4 Είναι ποτέ δυνατόν πρόεδρος δικαστηρίου, που οφείλει να είναι αμερόληπτος, να βγαίνει και να εκφράζει προσωπικές απόψεις δημόσια, σχετικά με το τι ισχύει ή όχι, στην εκτός σχεδίου δόμηση;

5.5 Αν είναι έτσι, γιατί δεν μου απαντάνε στην αίτηση που έχω περάσει στο ΣτΕ με αριθμό πρωτοκόλλου; Οεο;

5.6 Τελικά ποιος έχει την νομοθετική εξουσία; η Βουλή, με 151 θετικές ψήφους, από βουλευτές που έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό ή 26 άνθρωποι που είναι Δικαστές και υπηρετούν το λειτούργημα τους στο ΣτΕ; (μη εκλεγμένοι από τον λαό);

Και αναρωτιέμαι: στη μια 24, στην άλλη 26, μήπως έχουμε “δικτατορία με γραβάτα” και κοιμόμαστε όρθιοι;

Με τον παππού μου, τον ΜΠΕΛΕΧΟΚΩΣΤΑ, πηγαίναμε από τα Ζωνιανά στην Αξό Ρεθύμνου και ποτίζαμε τον κήπο με γάιδαρο (τον γκαιντανάκο όπως τον έλεγα). Το 1977, το μεταφορικό μέσω της εποχής ήταν ο γάιδαρος. Να αναγνωρίσουμε τους κοινόχρηστους δρόμους βάση το μεταφορικού μέσο της εποχής (1977/γάιδαρος). Αν γίνει έτσι, τότε κανένα πρόβλημα, μιας και η Ελλάδα όλη είναι ένας κοινόχρηστος δρόμος.(μονοπάτια του γαϊδάρου). ΑΝ ΟΧΙ, επιτέλους ας σοβαρευτούμε, και ας βάλουμε μια ημερομηνία αναγνώρισης κοινόχρηστων δρόμων με βάση την κοινή λογική, π.χ. 2011 (1ος νόμος των αυθαιρέτων), αφού ζούμε στο 2026 και οι ανταγωνιστές μας επίσης. Μονά, ζυγά όλα δικά σου; Δηλ. Αφού κάνεις ό,τι θέλεις, αφού λες ό,τι θες, πώς τολμάς και κρίνεις ποιος από τους δρόμους του 1977 δίνει οικοδομησιμότητα; γιατί και ποιος όχι;

Εγώ ξέρω ότι: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ, όχι εσύ.

10.Η ανάπτυξη είναι συνταγματική υποχρέωση του Κράτους. Όλα τα γεωτεμάχια στην Ελλάδα, όπου πληρούν της προϋποθέσεις να οικοδομηθούν, εφόσον οικοδομηθούν, καταλαμβάνουν λιγότερο του 1% της εκτός σχεδίου έκτασης, και υπενθυμίζω ότι η εκτός σχεδίου δόμηση έχει ΚΑΝΟΝΕΣ.

11.Δεν είμαστε εμείς εδώ για να κρίνουμε την εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά κρίνω το άδικο που συμβαίνει και το γεγονός ότι στο κράτος όπου έπραξα με τους κανόνες του, τους κόπους της ζωής μου και των προγόνων μου, οφείλει να με ενημερώσει πριν με καταστρέψει (οικονομικά).

Στην επιστολή προς των πρωθυπουργό στις 1/4/2026, γράφω:

Διαπίστωση 8η. Κάθε ακίνητο το οποίο χτίζεται συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας σαν πάγιο και είναι σαν μια «καλή αγελάδα που την αρμέγεις κάθε μέρα». Δηλαδή πληρώνει επ’ αόριστον ΕΝΦΙΑ, νερό, ρεύμα, διαδίκτυο, δημοτικά τέλη, βελτιώσεις και σε κάθε αλλαγή ιδιοκτησίας το Κράτος εισπράττει χρήματα από φόρους μεταβίβασης. Ακόμη κατασκευάζονται δίκτυα και συντηρούνται οδοί, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό και το Κράτος όταν συντρέχει ανάγκη (θεομηνίες, πυρκαγιές κ.λ.π.).

Στο άρθρο μου ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ, στην διαπίστωση 10.: Είναι λάθος και άδικο αυτό που γίνεται τώρα, δηλαδή να σταματάμε της άδειες δόμησης, μέχρι να είναι έτοιμη η αναγνώριση των δρόμων. Ο λαός λέει: πριν πεινάσεις, μαγειρεύεις, δηλ. πρώτα έχεις έτοιμο το νέο πλαίσιο και μετά κάνεις την μετάβαση. Ουσιαστικά οπισθοχωρούμε σαν κράτος και, όπως θα διαπιστώσουμε αργότερα, πολύ απλά γιατί δεν θα βρεθούν ποτέ τα χρήματα για να παρέχει το κράτος υλοποιημένα σχέδια πόλης, δηλ. οικόπεδα σε έτοιμους δρόμους, με δίκτυα κοινής ωφελείας, κατασκευασμένα σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών του. Στην Κρήτη λέμε “Γροίκα χτύπους στα Χανιά έρχονται και πα κοντά” δηλ. Κανάρια Νησιά: Αποζημιώσεις κοντά μισού δισεκατομμυρίου ευρώ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το μορατόριουμ στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων έπειτα από συμβιβασμό 28 Αυγούστου 2026.

Εν κατακλείδι:

Οφείλουμε, για τις μελλοντικές γενιές, να καταλάβουμε επιτέλους, ότι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας είμαστε εμείς, και ότι συμβαίνει στον συνάνθρωπο μας, θα συμβεί και σε εμάς, με μαθηματική ακρίβεια, για να προστατεύσουμε την εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια (ΚΑΙ) των ανθρώπων που κατέχουν ιδιοκτησία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων,

ιδιοκτήτης στο χωριό Σείσι Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.

email: [email protected]

Υ.Γ.1: Οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία, ποτέ το αντίστροφο, μας έμαθε ο κ. Χρονάκης στο γυμνάσιο στη Νεάπολη.

Υ.Γ.2: Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο ΝΔ (Μάιος 2022): Το κεντρικό σύνθημα ήταν «Δίπλα σε κάθε πολίτη». Ερώτηση, για να ξέρω ποιους ψήφισα δυο φορές, και ποιοι ζητάνε την ψήφο μου τώρα: «Πως στην πραγματικότητα μεταφράζεται το “Δίπλα”;».

Υ.Γ.3: Προς τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκη Κωνσταντίνο: βοήθησε την Ελλάδα, την οδεύουσα προς το εκτελεστικό απόσπασμα Εκτός Σχεδίου Δόμηση και πάλεψε για το Δίκαιο όλων μας, σαν τον Γιάννη Κάββαλο που τον κουβάλησε στους ώμους του για χιλιόμετρα ως το ορεινό χειρουργείο, τον αγαπημένο φίλο και συμπολεμιστή, Γιάννη Χατζηδάκη, το 1941, στο πεδίο της μάχης.