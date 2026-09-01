44η Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση:

Σάββατο 5 – Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Σάββατο 5/9

Συγκέντρωση στην πλατεία σιντριβανιού μπροστά από το σπιτάκι του κυνηγετικού Συλλόγου στις 14:15.

Επιβίβαση στο λεωφορείο αναχώρηση στις 14:30.

Στάση στον Άγιο Νικόλαο στου “Γρήγορη” για ένα μικρό ξεμούδιασμα.

Άφιξη στην τοποθεσία Σελί, όπου θα ακολουθήσουμε τον προγραμματισμό της Παγκρήτιας.

Συγκεκριμένα:

Από την τοποθεσία Σελί στην οποία θα μας αφήσει το Λεωφορείο, θα φορτώσουμε τα πράγματά μας σε αγροτικά και θα κατεβούμε στο Δάσος του Ρούβα, ( στο σημείο της εκδήλωσης) με τα πόδια. Μία ώρα χαλαρό περπάτημα.

Θα πάμε στην υποδοχή να πληρώσουμε την συμμετοχή μας Ομαδικά. ( Τα χρήματα 12 ευρώ το άτομο θα τα έχουμε μαζέψει στο λεωφορείο. Φροντίστε να τα έχετε ακριβώς. )

Θα στήσουμε τις σκηνές και θα προσέλθουμε στον χώρο της εκδήλωσης.

Ενδεικτικά οι ώρες :

16:00-18:00 – Υποδοχή Ορειβατικών Συλλόγων.

18:00-19:00 – Τακτοποίηση – Στήσιμο σκηνών

19:00-20:00 – Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί.

20:00–23:30 – Δείπνο (Παραδοσιακή μουσική, τραγούδι, χορός.)

Κυριακή 6/9

Θα προσφερθεί πρωινό από τις 7:00 έως τις 8:30.

Κατόπιν, όσοι είναι για την μεγάλη πορεία, θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν στις 8:00.

Όσοι είναι για την μικρή, θα ξεκινήσουν γύρω στις 9:00.

Ενδεικτικά οι ώρες:

7:00- 8:30 – Πρωινό

8:00 – Μεγάλη πορεία: Ρούβας – Δυο Πρίνοι – Σαμάρι – Βροντήσι

09:00 – Μικρή πορεία στον Μέσα Ρούβα

Όσοι κάνουν την μικρή πορεία,(θα υπάρξει ενημέρωση για την ακριβή ώρα) υπολογίστε γύρω στις 12:00 , θα φορτώσουν τα πράγματά τους ξανά σε αγροτικά για να τα μεταφέρουν, και θα κατευθυνθούν με τα πόδια στο σημείο που μας άφησε το λεωφορείο την προηγούμενη ημέρα.

Από εκεί θα επιβιβαστούν και θα κατευθυνθούν στη Μονή Βροντησίου όπου θα συναντήσουν και όσους ήταν στην μεγάλη διαδρομή.

Θα προσφερθεί μάλλον γεύμα προσφορά της κοινότητας και ακολούθως θα αναχωρήσουμε για την επιστροφή μας.

Για τυχόν στάση στην διάρκεια της επιστροφής, θα γίνει συνεννόηση ανάλογα με τις ορέξεις της παρέας.

-Παρακαλείστε να φέρετε τα ατομικά σας είδη σίτισης. Δεν θα διατεθούν πλαστικά.

-Τα πράγματα θα μεταφερθούν με αγροτικά

-Οι συμμετέχοντες θα μαζέψουν τα πράγματα τους πριν την έναρξη της πεζοπορίας.