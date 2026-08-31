Με την τελευταία ημέρα του Αυγούστου να σηματοδοτεί ουσιαστικά το πέρασμα σε μια νέα περίοδο, ο Σεπτέμβριος στη Σητεία φαίνεται πως ξεκινά δυναμικά, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ήδη ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την περιοχή, ενώ οι εκδηλώσεις συνεχίζουν να προστίθενται και να εμπλουτίζουν το πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα γεμάτο ημερολόγιο για κατοίκους και επισκέπτες.

Σάββατο 5/9 Θεατρική Παράσταση «Η ωραία μπαλω…θειά» της Αφροδίτης Φραγκιαδουλάκη 21.00 – Άλσος Χλουβεράκη – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Σητείας

Κυριακή 6/9 Κουαρτέτο εγχόρδων ΑΕΝΑΟΝ Χορεύοντας με τους Κλασικούς από το Φεστιβάλ Κρήτης 21.00 – Ενετικό Φρούριο Καζάρμα – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Σητείας

Τρίτη 8/9 Παρουσίαση Βιβλίου Γιώργου Αλεβίζου Ιταλογερμανική Κατοχή 1941 – 1944 Αντίσταση Ανατολικής Κρήτης 20.00 – Δημοτικός Κήπος Σητείας – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Δήμος Σητείας

Τετάρτη 9/9 Η Λυρική ταξιδεύει στη Σητεία À Paris tous les deux – Κινηματογραφική όπερα 20.30 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Εθνική Λυρική Σκηνή, Δήμος Σητείας

Πέμπτη 10/9 Βαρκαρόλα 21.00 – στο λιμάνι της Σητείας Διοργάνωση: Δήμος Σητείας

Παρασκευή 11/9 Συναυλία Τσίτα Κόρδα Ανάληψη Μακρύ Γιαλού 21.00 – Μπροστά στο GREEN BAR – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Δήμος Σητείας

Σάββατο 12/9 Συναυλία ΑΠΟΗΧΟΣ Έξω Μουλιανά 20.30 – Στην πλατεία του χωριού – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Δήμος Σητείας

Σάββατο 19/9 Βραδιά γειτονιάς – Ανάμεσα στις νότες 21.00 – Πεζόδρομος Φουνταλίδου – είσοδος ελεύθερη Διοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Μουσικής Σητείας, Δήμος Σητείας