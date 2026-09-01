Του Θεοδ. Πατερακη

Όταν δεν παίρνεις αποφάσεις στην ώρα τους, τα προβλήματα μεγαλώνουν και τον λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες.

Το μαρτύριο του παραλιακού δρόμου της Σητείας συνεχίζεται.

Όλοι θυμόμαστε την προσπάθεια της Περιφέρειας, πριν από περίπου δέκα χρόνια, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διάβρωσης και να προστατευθεί ο παραλιακός δρόμος. Τότε, δυστυχώς, υπήρξαν αντιδράσεις από μερίδα πολιτών, στην οποία συμμετείχε και ο σημερινός δήμαρχος.

Αν είχε υλοποιηθεί τότε το έργο, σήμερα ο παραλιακός δρόμος δεν θα αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση.

Επί δημαρχίας Θοδωρή Πατεράκη έγινε από το ΙΤΕ ειδική μελέτη, η οποία πρότεινε την κατασκευή τριών ύφαλων κυματοθραυστών, ως λύση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης.

Δυστυχώς, επί δημαρχίας Γεωργίου Ζερβάκη, η υλοποίηση της μελέτης δεν προχώρησε. Η δημοτική αρχή επέλεξε να αναζητήσει διαφορετική λύση, θεωρώντας ότι το πρόβλημα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο.

Χάθηκαν τρία πολύτιμα χρόνια μέχρι να πειστεί η δημοτική αρχή ότι η μελέτη του ΙΤΕ έπρεπε να υλοποιηθεί.

Τελικά το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως ο χρόνος πέρασε, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και η χρηματοδότηση χάθηκε.

ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ;

Ο παραλιακός δρόμος ξανακαταστράφηκε από τη μανία των κυμάτων.

Η Περιφέρεια, είμαι βέβαιος, θα αντιδράσει άμεσα και θα κάνει ό,τι μπορεί για την αποκατάσταση του δρόμου. Όμως μιλάμε για περίπου 300.000 ευρώ, Χρήματα που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες του τόπου και τώρα θα χρειαστεί να δαπανηθούν ξανά για την αποκατάσταση μιας ζημιάς.

Δεν αρκεί να αποκαθιστούμε κάθε φορά τη ζημιά. Πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσουμε την αιτία.

Να υλοποιηθεί η μελέτη.

Να προστατευθεί ο παραλιακός δρόμος.

Να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτών.

Να μη χάνονται άλλες χρηματοδοτήσεις.

Να μη συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά την αδράνεια και τις καθυστερήσεις.

Οι πολίτες της Σητείας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Τα τελευταία χρόνια χάνεται πολύτιμος χρόνος, χάνονται χρηματοδοτήσεις και τώρα χάνονται και χρήματα από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για να αποκατασταθούν ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση;

Κατά την άποψή μου, βασική ευθύνη έχει η δημοτική αρχή του κ. Ζερβάκη, η οποία καθυστέρησε τα πρώτα χρόνια να προχωρήσει στη λύση που είχε προτείνει το ΙΤΕ και στη συνέχεια δεν άσκησε την απαιτούμενη πίεση ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και να μη χαθεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και ένα απλό ερώτημα προς τη δημοτική αρχή:

Θα ζητήσει, έστω και τώρα, μια συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία που υφίστανται;

Για τα χρόνια που χάθηκαν;

Για τη χρηματοδότηση που χάθηκε;

Για τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που θα χρειαστεί και πάλι να δαπανηθούν για αποκατάσταση;

Για την ανασφάλεια που βιώνουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής;

Η Σητεία δεν χρειάζεται άλλες καθυστερήσεις. Χρειάζεται λύση.

Φτάνει πια με τις προσωρινές αποκαταστάσεις.

Φτάνει πια με τις χαμένες χρηματοδοτήσεις.

Φτάνει πια με την ταλαιπωρία των πολιτών.

Το έργο πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει τώρα.

Για να προστατευθεί ο παραλιακός δρόμος και να σταματήσει επιτέλους το μαρτύριο της Σητείας.

Πατεράκης Θεόδωρος

Πρώην δήμαρχος Σητείας