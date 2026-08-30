Με φιλικό παιχνίδι συνέχισε την προετοιμασία του ο Α.Ο. Βραχασίου, αντιμετωπίζοντας το Σάββατο την Ανάληψη. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν εμφανής στον αγωνιστικό χώρο, με τον Α.Ο. Βραχασίου να φτάνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην επικράτηση με 0-6.

Πέρα, πάντως, από το τελικό αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Νεκτάριο Στάθη και το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στις δοκιμές προσώπων και σχημάτων, αλλά και στην αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών, όσο προχωρά η προετοιμασία.