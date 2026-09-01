Νέα μεταγραφική κίνηση με τον νεαρό Γιώργο Τσιάμπα για τον ΑΟΑΝ, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Στα πλαίσια της ενίσχυσης το έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνουμε γνωστή τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Τσιάμπα.

Ο 19χρονος παίκτης αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έχοντας πολύ καλές εμφανίσεις με τον ΦΑΣ Νάουσα από τον οποίο αναδείχθηκε και με πέρασμα και από τον Παναθηναϊκό Θεσσαλονίκης, την περσινή σεζόν μετακινήθηκε στον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, έχοντας μια γεμάτη σεζόν στη Γ’ εθνική και τον 1ο όμιλο.

Τον καλωσορίζουμε στον Άγιο Νικόλαο και την Κρήτη και του ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν χωρίς τραυματισμούς.