Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο ΑΟ Νίκη Σητείας προχώρησε σήμερα σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιώντας δωρεά προς το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα» έναν διάδρομο εκγύμνασης των ωφελουμένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά μπορεί και οφείλει να αποτελεί δύναμη προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου κ Βαγγέλη Γκροζάκη του Αντιπροέδρου κ Γιάννη Αυγουστινάκη και του μελους του Δ.Σ. κ Βασίλη Παξιμαδάκη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού & Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου, της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Μαριάννας Ξενικάκη, του προσωπικού του ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα», γονέων και εκπροσώπων της δομής.

Ο Δήμος Σητείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το αθλητικό σωματείο ΑΟ Νίκη Σητείας για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και την έμπρακτη προσφορά του προς το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα».