Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο ΑΟ Νίκη Σητείας προχώρησε σήμερα σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, πραγματοποιώντας δωρεά προς το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα» έναν διάδρομο εκγύμνασης των ωφελουμένων.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο αθλητισμός δεν περιορίζεται μόνο στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά μπορεί και οφείλει να αποτελεί δύναμη προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου κ Βαγγέλη Γκροζάκη του Αντιπροέδρου κ Γιάννη Αυγουστινάκη και του μελους του Δ.Σ. κ Βασίλη Παξιμαδάκη, του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού & Γεωπάρκου κ Κωστή Λυμπερίου, της Αντιδημάρχου Παιδείας κας Μαριάννας Ξενικάκη, του προσωπικού του ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα», γονέων και εκπροσώπων της δομής.
Ο Δήμος Σητείας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το αθλητικό σωματείο ΑΟ Νίκη Σητείας για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και την έμπρακτη προσφορά του προς το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Δήμητρα».
Τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης και προσφοράς συνεπικουρούν ουσιαστικά την προσπάθεια του Δήμου Σητείας να στηρίζει έμπρακτα τις κοινωνικές δομές και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.
Από τον Δήμο Σητείας