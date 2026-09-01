Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης εκδίδει τον νέο Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, θέτοντας ένα ενιαίο και σύγχρονο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκπόνηση των Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων της Μαθητείας.

Ο Πρότυπος Οδηγός καθορίζει τις κοινές προδιαγραφές πάνω στις οποίες θα εκπονηθούν οι νέοι Οδηγοί Κατάρτισης ανά ειδικότητα, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών. Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο της κατάρτισης θα επικαιροποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και παραγωγικές εξελίξεις, στις μεταβολές των επαγγελμάτων και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σαφή διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στην ουσιαστική σύνδεση των δύο βασικών πυλώνων της Μαθητείας: του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και της μάθησης στον χώρο εργασίας, όπου ο μαθητευόμενος αποκτά επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος.

Στο νέο πλαίσιο ενσωματώνονται οριζόντια ψηφιακές, πράσινες και επιχειρηματικές δεξιότητες, απαραίτητες για την προσαρμογή στις αλλαγές που φέρνουν ο ψηφιακός και ο πράσινος μετασχηματισμός και για την ενίσχυση της επαγγελματικής προοπτικής των αποφοίτων. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ως αναπόσπαστο στοιχείο της σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και της υπεύθυνης ένταξης στον κόσμο της εργασίας.

Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποτελεί μια διακριτή διαδρομή αναβάθμισης των προσόντων των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς απευθύνεται αποκλειστικά σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Με ισχυρό προσανατολισμό στη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας, δίνει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην ειδικότητά τους, να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και να συνεχίσουν τη μαθησιακή και επαγγελματική τους διαδρομή, ενισχύοντας έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση ως επιλογή με συνέχεια, προοπτική και δυνατότητα αναβάθμισης προσόντων.

Ο Πρότυπος Οδηγός Κατάρτισης αποτελεί παράλληλα αποτέλεσμα ουσιαστικής συνέργειας με τους κοινωνικούς εταίρους. Εκπονήθηκε μέσα από τη συνεργασία στελεχών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ, συνδυάζοντας την εκπαιδευτική και θεσμική γνώση με την εμπειρία και την οπτική του κόσμου της εργασίας. Πρόκειται για μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της σταθερής συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας με τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαρκή αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης αναφέρει: «Η αναβάθμιση της Μαθητείας και συνολικά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί σχέδιο, συνέχεια και, κυρίως, ουσιαστική συνεργασία με όλους εκείνους που γνωρίζουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική προσπάθεια που συνεχίζεται, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω την ποιότητα και την αξιοπιστία των διαδρομών επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους νέους ανθρώπους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας και τους εμπειρογνώμονες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που εργάστηκαν με γνώση, συνέπεια και πνεύμα συνεργασίας για την ολοκλήρωση του Πρότυπου Οδηγού. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση, ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να αποτελεί μια ισχυρή, αξιόπιστη και συνειδητή επιλογή, με ουσιαστική προοπτική για το μέλλον των νέων ανθρώπων.»

Η έκδοση του Πρότυπου Οδηγού αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνολική ανανέωση του περιεχομένου κατάρτισης της Μαθητείας: με σύγχρονες δεξιότητες, μεγαλύτερη δυνατότητα προσαρμογής στις εξελίξεις των επαγγελμάτων και ακόμη ισχυρότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας.

Έκδοση Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης για τις ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας