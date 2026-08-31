Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, το ανακαινισμένο ιστορικό, εμβληματικό ενετικό Φρούριο του Καλέ στην Ιεράπετρα άνοιξε ξανά τις πύλες του και υποδέχθηκε το κοινό που παρακολούθησε την παρουσίαση της νέας ποιητικής σύνθεσης του Μανόλη Χατζηνάκη με τίτλο «Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να μείνει ζωντανός» (2025, Εκδόσεις Καστανιώτη), μιας σπουδής πάνω στη ζωή και τον θάνατο. Έτσι το φρούριο του Καλέ για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ως χώρος πολιτισμού, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Το βιβλίο «Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να μείνει ζωντανός. Μια σπουδή πάνω στη ζωή και στον θάνατο» είναι μια ποιητική συλλογή (συνθετικό ποίημα) του Μανόλη Χατζηνάκη.

Εκδότης: Εκδόσεις Καστανιώτη, Έτος κυκλοφορίας: Ιούνιος 2025 Έκταση: 80 σελίδες

Θεματολογία:

Ένα βαθύ και στοχαστικό έργο που φωτίζει τις πολλαπλές όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης, της ζωής και του θανάτου. Ο Μανόλης Χατζηνάκης καταγράφει το υπαρξιακό βάθος της ανθρώπινης προσπάθειας να παραμείνουμε ζωντανοί. Η ζωή δεν βιώνεται μία φορά. Ούτε και ο θάνατος.

Η ποιητική συλλογή «Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να μείνει ζωντανός» του Μανόλη Χατζηνάκη αποτελεί μια βαθιά υπαρξιακή σπουδή πάνω στον κύκλο της ανθρώπινης φθοράς και αναγέννησης. Σε αυτή τη λιτή και συνάμα πυκνή συλλογή, ο ποιητής καταγράφει τις μικρές και μεγάλες ήττες, τις αθόρυβες αναγεννήσεις και τα σημεία καμπής που συγκροτούν τη διαδρομή κάθε ανθρώπου. Οι στίχοι λειτουργούν ως καθρέφτες υπαρξιακής αναμέτρησης, φωτίζοντας την αέναη προσπάθεια για ζωή μέσα από τον διαρκή διάλογο με τον θάνατο – φυσικό ή ψυχικό. Ονειρεύομαι πως θα έχω το εξαίσιο προνόμιο να πεθάνω όρθιος, γυμνός και καθαρμένος, σκαλίζοντας χώματα, σμιλεύοντας λέξεις, πλάθοντας όνειρα, σπέρνοντας τους σπόρους της αλήθειας, της ομορφιάς, του δίκιου και της ανθρωποσύνης. Ονειρεύομαι να φύγω ταμπουρωμένος στα οδοφράγματα, ανιχνεύοντας τα μονοπάτια του μέλλοντος. Ονειρεύτηκα πως εξακολουθώ να ονειρεύομαι.

Η ποίηση του Μανόλη Χατζηνάκη δεν κραυγάζει. Ανασαίνει δίπλα στον αναγνώστη. «Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι…» είναι μια υπενθύμιση πως όσο ζούμε, ξαναγεννιόμαστε από τις ίδιες τις ήττες μας. Ένα βιβλίο που αξίζει να επιστρέφετε ξανά και ξανά – όπως επιστρέφει η ζωή, ακόμη κι από το πιο βαθύ σκοτάδι. Το βιβλίο πραγματεύεται τη συνεχή πάλη του ατόμου με τις απώλειες, τις ματαιώσεις και τις μεταμορφώσεις που βιώνει κατά τη διάρκεια του βίου του.

Οι «αλλεπάλληλοι θάνατοι» δεν αναφέρονται στον φυσικό θάνατο, αλλά:

Στις ψυχικές και συναισθηματικές δοκιμασίες που βιώνει ο άνθρωπος.

Στη μνήμη, η οποία διεκδικεί το δικαίωμα να κρατήσει ζωντανά τόσο τα όμορφα όσο και τα επώδυνα βιώματα, αρνούμενη τη λήθη.

Στην αναγέννηση, καθώς η προσπάθεια «να μείνει κανείς ζωντανός» προϋποθέτει την αποδοχή της φθοράς και την εύρεση νοήματος μέσα από την τέχνη και τον λόγο. Ύφος και Γραφή

Η γραφή του Μανόλη Χατζηνάκη χαρακτηρίζεται από έναν βαθύ, εσωτερικό λυρισμό. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην παρουσίαση του έργου, ο δημιουργός εκφράζει την επιθυμία «να πεθάνει όρθιος, γυμνός και καθαρμένος, σκαλίζοντας χώματα, σμιλεύοντας λέξεις».

Η ποίησή του λειτουργεί ως ένα μέσο κάθαρσης και ως ένα παράθυρο φωτός απέναντι στο αναπόφευκτο τέλος Καλοτάξιδο.

Ο Μανώλης (Μανόλης) Χατζηνάκης είναι Έλληνας φιλόλογος, πολιτικός και συγγραφέας/ποιητής με καταγωγή από το Λασίθι της Κρήτης. Έχει διαγράψει μια μακρά πορεία τόσο στα κοινά όσο και στον χώρο των γραμμάτων και του πολιτισμού. Πολιτική Σταδιοδρομία Βουλευτής Λασιθίου: Εκλεγόταν βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ από το 1977 έως το 1990.Κυβερνητικά Αξιώματα: Διετέλεσε Υφυπουργός Πολιτισμού / Νέας Γενιάς κατά την περίοδο 1988–1989.

Πρώιμη Δράση: Είχε έντονη παρουσία στο φοιτητικό κίνημα (μέλος της ΕΦΕΕ, του «Πλάτωνα» και της ΔΕΣΠΑ) και συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα και στα κινήματα του «114» και του «15%».

Μετέπειτα Πορεία: Αποστασιοποιήθηκε από το κομματικό προσκήνιο του ΠΑΣΟΚ στα μέσα της δεκαετίας του ’90, παραμένοντας ωστόσο ενεργός πολίτης με παρεμβάσεις για την παιδεία και την κοινωνία.

Σπουδές & Πολιτιστικό Έργο Υπόβαθρο: Γεννήθηκε στην Τουρλωτή Λασιθίου το 1941 και σπούδασε Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πολιτιστική Δράση: Υπηρετεί ως αντιπρόεδρος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

Συγγραφικό Έργο: Έχει εκδώσει το συνθετικό ποίημα-έργο με τίτλο «Οι αλλεπάλληλοι θάνατοι ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να μείνει ζωντανός» από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.

Θ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ