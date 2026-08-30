Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια το σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Θρίαμβος Αναλήψεως-ΑΟ Βραχασίου 0-6
ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση 2-0 (διακόπηκε στο 80′)
ΑΟΑΝ Β’-Εργοτέλης Β’ 6-0
Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια το σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Θρίαμβος Αναλήψεως-ΑΟ Βραχασίου 0-6
ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση 2-0 (διακόπηκε στο 80′)
ΑΟΑΝ Β’-Εργοτέλης Β’ 6-0
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
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