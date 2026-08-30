Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια το σαββατοκύριακο για τις ομάδες της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Θρίαμβος Αναλήψεως-ΑΟ Βραχασίου 0-6

ΑΟ Κριτσάς-Αναγέννηση 2-0 (διακόπηκε στο 80′)

ΑΟΑΝ Β’-Εργοτέλης Β’ 6-0