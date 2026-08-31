Με τη δέουσα λαμπρότητα πανηγύρισε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2025, εορτή της καταθέσεως της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο φερώνυμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Μύθων Ιεράπετρας.

Στην πανήγυρη προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου, και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο και πριν την Απόλυση ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους.

Στην εμπνευσμένη και μεστή θεολογικών μηνυμάτων ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο θαυμαστό γεγονός της «εν τη αγία σορώ καταθέσεως της τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου», σημειώνοντας ότι η χαριτόβρυτη Τιμία Ζώνη της Παναγίας μας, της οποίας το μεγαλύτερο τμήμα της φυλάσσεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, αποτελεί πηγή ιαμάτων.

Όπως τόνισε στις 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του εκκλησιαστικού έτους, εορτάζουμε το γεγονός της μεταφοράς της Αγίας Ζώνης στην Κων/πολη, στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου, γιού του Μ. Θεοδοσίου, και την κατάθεσή της στον Ιερό Ναό των Χαλκοπρατείων το 530 μ.Χ., σε λειψανοθήκη, την «αγίαν σορόν». Επίσης σημείωσε ότι είναι αναρίθμημα τα θαύματα της Αγ. Ζώνης, όπως, της θεραπείας της αυτοκράτειρας Ζωής, συζύγου του αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφού, τέσσερις αιώνες αργότερα, όταν ο Πατριάρχης άνοιξε την «αγία Σορό», και μόλις ακούμπησε το ιερό άμφιο στην ασθενή από ακάθαρτο πνεύμα Βασίλισσα αμέσως θεραπεύτηκε. Τέλος, ανέφερε στη σχέση της Αγίας Ζώνης με την Κρήτη, όταν το 1820 το νησί και ιδιαίτερα το Ηράκλειο μαστιζόταν από φοβερή πανώλη, εξ αιτίας της οποίας πολλοί κάτοικοι πέθεναν, και ζητήθηκε από τη Μονή Βατοπαιδίου να αποστείλει την Τιμία Ζώνη της Θεοτόκου, μαζί με ένα Σταυρό με τμήμα Τιμίου Ξύλου και την Κάρα του Αγίου Ανδρέου, Επισκόπου Κρήτης, του Ιεροσολυμίτου, και τότε αποδιώχθηκε το θανατικό απο τη Μεγαλόνησο.

Επίσης, ο Σεβ. ανακοίνωσε στο εκκλησίασμα τη χρηματοδότηηση του έργου της συντήρησης και αποκατάστασης του πανηγυρίζοντος Ι. Ναού Αγίας Ζώνης Μύθων από την Περιφέρεια Κρήτης, ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη αλλά και τον Δήμο Ιεράπετρας, ο οποίος θα εκτελέσει το έργο, και ευχήθηκε στους κατοίκους της Ενορίας και τους απανταχού Μυθιανούς χρόνια πολλά, καλό νέο εκκλησιαστικό έτος και η Κυρία Θεοτόκος να σκεπάζει και να περιφρουρεί όλους με την Αγία Ζώνη της.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π. Ελευθέριος Δαργάκης, Εφημέριος της Ενορίας Μύρτου, ο Αιδεσιμολ. Ιερεύς Εμμανουήλ Μπιτσακάκης, Εφημέριος των Ενοριών Μύθων, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Γεώργιος Σμυρνιωτάκης, Εφημέριος της Ενορίας Ρίζας, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνας.

Εκκλησιάσθηκαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μύθων κ. Νικόλαος Σιγανός, Ανατολής κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος και Μουρνιών κ. Εμμανουήλ Δαμασκηνάκης, οι ενορίτες και άλλοι ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.