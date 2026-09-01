Από την Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοινώνεται ότι κ λιμάκιο της Νομαρχιακής και της Τοπικής Οργάνωσης Σητείας πραγματοποίησε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, σειρά επισκέψεων, περιοδειών και συναντήσεων με εργαζόμενους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Γιάννης Τσίμαρης, Κατερίνα Σπυριδάκη και Τάσος Νικολαΐδης, ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, καθώς και μέλη της Νομαρχιακής και της Τοπικής Οργάνωσης Σητείας.

Η περιοδεία ξεκίνησε από τη λαϊκή αγορά της Σητείας, όπου τα μέλη του κλιμακίου συνομίλησαν με παραγωγούς και πολίτες, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εργαζόμενους του Νοσοκομείου Σητείας, με επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, τις ελλείψεις και τις ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές. Ακολούθησε επίσκεψη στον Πυροσβεστικό Σταθμό Σητείας και συνάντηση με το προσωπικό, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και τις ανάγκες της περιοχής.