Από την Ν.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοινώνεται ότι κλιμάκιο της Νομαρχιακής και της Τοπικής Οργάνωσης Σητείας πραγματοποίησε σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, σειρά επισκέψεων, περιοδειών και συναντήσεων με εργαζόμενους, παραγωγούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας.
Στο κλιμάκιο συμμετείχαν οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Γιάννης Τσίμαρης, Κατερίνα Σπυριδάκη και Τάσος Νικολαΐδης, ο πρώην Υπουργός Μιχάλης Καρχιμάκης, καθώς και μέλη της Νομαρχιακής και της Τοπικής Οργάνωσης Σητείας.
Η περιοδεία ξεκίνησε από τη λαϊκή αγορά της Σητείας, όπου τα μέλη του κλιμακίου συνομίλησαν με παραγωγούς και πολίτες, καταγράφοντας τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εργαζόμενους του Νοσοκομείου Σητείας, με επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, τις ελλείψεις και τις ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές. Ακολούθησε επίσκεψη στον Πυροσβεστικό Σταθμό Σητείας και συνάντηση με το προσωπικό, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και τις ανάγκες της περιοχής.
Το κλιμάκιο περιόδευσε, επίσης, στα καταστήματα της πόλης και συναντήθηκε με εκπροσώπους σημαντικών φορέων της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ άλλων με εκπροσώπους της εστίασης, του Εμπορικού Συλλόγου, του Αγροτικού Συλλόγου, των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των ξενοδόχων.
Κατά τη διάρκεια των επαφών καταγράφηκαν οι αγωνίες, οι ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι παραγωγοί και οι φορείς της περιοχής.
Η παρουσία στη Σητεία και ο άμεσος διάλογος με την τοπική κοινωνία ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της περιοχής και αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, την οικονομία, την υγεία, την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό.