Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο θάνατος του βρέφους αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε περίπου 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του.

Το βρέφος ήταν μεταξύ 6-8 μηνών, ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς η ηλικία του, αναφέρει ο ιατροδικαστής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κλήση του ιδιοκτήτη του ακινήτου στην Αστυνομία, καθώς οι ένοικοι του διαμερίσματος φέρεται να του όφειλαν ενοίκια. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, στην Κυψέλη.

Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκονταν ένας 43χρονος άνδρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, μια 15χρονη, η οποία φέρεται να είναι έγκυος, καθώς και ο 26χρονος σύντροφός της, υπήκοος Αφγανιστάν. Στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν βαλίτσες. Σε κάποιες από αυτές βρέθηκε δοχείο, μέσα στο οποίο φυλασσόταν το κατεψυγμένο βρέφος καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα και η 15χρονη αναμένεται να συλληφθούν για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ενώ σε βάρος του 43χρονου και του νεαρού από το Αφγανιστάν σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Εξέταση DNA για να ξεκαθαρίσουν οι συγγενικές σχέσεις

Την ίδια ώρα, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει ζητηθεί η λήψη δειγμάτων DNA, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Παράλληλα, αστυνομικοί μετέβησαν και στην περιοχή της Φυλής, όπου διέμεναν παλαιότερα οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα.

Και τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα, η 15χρονη έγκυος, ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο αγόρι, βρίσκονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή.

Η 15χρονη και το 9χρονο αγόρι έχουν διαγνωστεί με σύφιλη, ενώ το 12χρονο υποβάλλεται σε εξετάσεις, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο τα παιδιά να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί φέρεται να μετέβησαν και στην περιοχή της Φυλής, όπου διέμενε παλαιότερα η οικογένεια, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα και να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι κατά τον έλεγχο στο διαμέρισμα της Κυψέλης εντοπίστηκαν και ποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της 38χρονης Γερμανίδας, το έμβρυο ήταν δικό της. Όπως φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, είχε χάσει το παιδί σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης και δεν ήθελε να το αποχωριστεί.

Κατά την ίδια εκδοχή, αρχικά το είχε τοποθετήσει στην κατάψυξη και στη συνέχεια το έβαλε στη βαλίτσα, καθώς είχαν ετοιμάσει τα πράγματά τους προκειμένου να φύγουν από το διαμέρισμα.

Η 38χρονη είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκ νέου έγκυος.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, όπως αναφέρει το skai.gr.