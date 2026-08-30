Στο πλαίσιο της τελετής λήξης των ΚΥΡΒΕΙΩΝ, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς της περιοχής του Δήμου Ιεράπετρας θα παρουσιάσουν την ταυτότητα και την παράδοση του χωριού στην πόλη με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου κάθε περιοχής.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν μουσικά ο Μανώλης Δημητριανάκης και η Κατερίνα Τσιρίδου. Με τη μουσική τους παρέα, θα μας ταξιδέψουν στα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 21:00.

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Παραλιακή πλατεία Ιεράπετρας

Οργάνωση: Δήμος Ιεράπετρας