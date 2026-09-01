Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου.

Η εκλογική διαδικασία αποτέλεσε τη συνέχεια της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026, και ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάδειξης των νέων οργάνων διοίκησης.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν και ψήφισαν 87 μέλη, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και με την παρουσία και την ψήφο τους συνέβαλαν στην ομαλή και δημοκρατική ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και στην ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, οι ψήφοι που έλαβαν οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν οι εξής:

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Μπρόκος Δημήτριος του Εμμανουήλ: 58 ψήφοι

Βρυγιωνάκης Μιχαήλ του Γεωργίου: 57 ψήφοι

Γιαλελάκης Ιωάννης του Ανδρέα: 53 ψήφοι

Τζιρβελάκης Στυλιανός του Νικολάου: 52 ψήφοι

Ανδρουλάκης Γεώργιος του Αντωνίου: 29 ψήφοι

Τσαγκαράκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ: 27 ψήφοι

Καναβάκης Ιωάννης του Χαρίλαου: 26 ψήφοι

Κουρουπάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη: 11 ψήφοι

Κουκουράκης Γιώργιος: 2 ψήφοι

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή

Χατζάκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου: 62 ψήφοι

Περάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη: 52 ψήφοι

Ευαγγελινάκης Γεώργιος του Μιχαήλ: 18 ψήφοι

Ρουκουνάκης Αντώνιος του Ιωάννη: 17 ψήφοι

Υποψήφιοι για την ανάδειξη αντιπροσώπων του Συλλόγου

Καμινογιαννάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ: 69 ψήφοι

Βρυγιωνάκης Μιχαήλ του Γεωργίου: 62 ψήφοι

Γιαλελάκης Ιωάννης του Ανδρέα: 57 ψήφοι

Μπρόκος Δημήτριος του Εμμανουήλ: 49 ψήφοι

Τριντάκης Εμμανουήλ του Αλέξανδρου: 49 ψήφοι

Καναβάκης Ιωάννης του Χαρίλαου: 23 ψήφοι

Η ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών σηματοδοτεί τη συνέχιση της πορείας του Συλλόγου και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη συλλογική εκπροσώπηση των παραδοσιακών αποσταγματοποιών του Νομού Λασιθίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του καταστατικού του Συλλόγου, με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου.

Οι προκλήσεις και τα ζητήματα που βρίσκονται μπροστά μας είναι σημαντικά και απαιτούν ενότητα, συνεργασία και ενεργή συμμετοχή όλων.

Η προστασία και η διατήρηση της παραδοσιακής απόσταξης, η στήριξη των παραδοσιακών αποσταγματοποιών, η ανάδειξη της τσικουδιάς ως αναπόσπαστου στοιχείου της πολιτιστικής και παραγωγικής μας παράδοσης, καθώς και η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα του κλάδου, θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Συλλόγου.

Με ενότητα, υπευθυνότητα και κοινή προσπάθεια, ο Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο, να εκπροσωπεί τα μέλη του και να αγωνίζεται για την προάσπιση και το μέλλον της παραδοσιακής απόσταξης.

Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη για τη συμμετοχή και τη στήριξή τους. Η ενεργή παρουσία και η συμβολή όλων αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη του Συλλόγου και την καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση της πορείας, της συλλογικής προσπάθειας και των διεκδικήσεών του.

Για το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Καμινογιαννάκης Γιώργος Σηφάκης