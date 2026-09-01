Οι τελευταίες ημέρες του Αυγούστου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, όπως αποτυπώνεται στην περιοχή δράσης του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Ιτάνου. Μια περιοχή που εκτείνεται από το Παλαίκαστρο, τον Αγκαθιά, την Χιόνα και τον Κουρεμένο μέχρι την Ζάκρο και τον Ξερόκαμπο, όπου ο Σύλλογος έχει μέλη.

Ο φετινός Αύγουστος κινείται με πληρότητες που αγγίζουν το 100% για τα τουριστικά καταλύματα των περιοχών που προαναφέρθηκαν, γεγονός θετικό. Όμως δεν αρκεί ένας μήνας, όπως επισημαίνεται από μέλη, αλλά και τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Μάρκο Δασκαλάκη για να ισορροπήσει η φετινή σεζόν, που με εξαίρεση τον Αύγουστο καταγράφει αισθητή μείωση και ασφαλώς για να αντεπεξέλθουν τα τουριστικά καταλύματα τους υπόλοιπους έντεκα μήνες του έτους.

«Η τουριστική σεζόν στις προαναφερόμενες περιοχές ουσιαστικά ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου. Κι αυτό γιατί τόσο στο ξεκίνημα, ο Απρίλιος, ο Μάιος όσο και ακολούθως ο Ιούνιος αλλά και ο Ιούλιος, δεν είχαν ούτε την αναμενόμενη, ούτε βέβαια την επιθυμητή κίνηση για τους ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό επαγγελματίες, όπως της εστίασης.

Η κίνηση ξεκίνησε με πολύ υποτονικούς ρυθμούς και από τα τέλη Ιουλίου εντάθηκε. Από τότε μέχρι τώρα τα καταλύματα είναι γεμάτα. Όμως η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζημία σε σχέση με πέρυσι.

Το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή μας ακολουθεί από το Πάσχα, επηρεάζει τον τουριστικό τομέα γενικότερα και πολύπλευρα. Το ζήτημα επίσης της ακρίβειας και της οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζουν εκτός από τους Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι είναι μείζονος σημασίας. Αυτό πλέον αποτυπώνεται και στην καταναλωτική δυνατότητα των ξένων επισκεπτών, η οποία έχει μειωθεί αρκετά, κάτι που φαίνεται και στα εμπλεκόμενα επαγγέλματα με τον τουρισμό, όπως είναι η εστίαση. Επίσης στην μείωση των ημερών των διακοπών» ανέφερε ο κ. Δασκαλάκης.

Οι ξένοι επισκέπτες της περιόδου του Αυγούστου προέρχονται από την Ιταλία, την Γαλλία -αναμένεται αύξηση επισκεπτών τον επόμενο μήνα- την Γερμανία, με μειωμένη ωστόσο επισκεψιμότητα- καθώς και από άλλες χώρες, όπως η Αυστρία (κυρίως άνθρωποι που ασχολούνται με το Windsurfing).

Οι Έλληνες επισκέπτες από την υπόλοιπη Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας, από τα τέλη Ιουλίου και καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έχουν σημαντική και φέτος παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση, που βιώνουν στην πλειονότητά τους οι Έλληνες, που έχουν μειώσει αισθητά τις ημέρες των διακοπών τους.

Προγνωστικά για Σεπτέμβριο- Οκτώβριο

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής στρέφουν τις ελπίδες τους στο Σεπτέμβριο, μήνας κατά τον οποίο είθισται να απολαμβάνουν τις διακοπές τους και αρκετοί επαναλαμβανόμενοι πελάτες των τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής, ενώ οι επισκέπτες του Σεπτεμβρίου, όπως παρατηρείται, έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυναμική.

Όπως ανέφερε ο κ. Δασκαλάκης, βάσει των κρατήσεων που υπάρχουν ως τώρα και σύμφωνα με την εικόνα που περιγράφεται από επαγγελματίες, φαίνεται ότι οι πληρότητες των παραλιακών καταλυμάτων θα είναι αρκετά καλές τον Σεπτέμβριο και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

«Ευχή όλων είναι να έχουμε έναν καλό Σεπτέμβριο και ακολούθως όσο γίνεται παραγωγικό Οκτώβριο ώστε να υπάρξει μία σχετική ισορροπία της σεζόν αφού όπως προαναφέρθηκε, οι προηγούμενοι μήνες δεν ήταν καλοί. Μάλιστα επαγγελματίες καταλυμάτων αναφέρουν ότι η φετινή σεζόν- μέχρι τέλη Ιουλίου- δεν έχει προηγούμενο. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Μιλούν για μία χαμένη σεζόν. Κι ασφαλώς η κίνηση του Αυγούστου είναι θετική, αλλά δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα. Και πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής προσπαθούν, επενδύουν, βελτιώνουν τις επιχειρήσεις, έχουν κάνει ανακαινίσεις, κάνουν ό,τι μπορούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους ώστε να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επισκεπτών.

Αντίστοιχα καταβάλλονται προσπάθειες και από τα καταστήματα της εστίασης. Η περιοχή μας εστιάζει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, κάτι που απαιτεί προσπάθεια και κόστος. Έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Ζητούμενο όμως είναι τα καταστήματα, τα καταλύματα να έχουν κίνηση για να μπορούν να συνεχίσουν, να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Μακάρι επομένως να έχουμε καλές πληρότητες, καλή κίνηση τον Σεπτέμβριο και μέχρι τον Οκτώβριο», κατέληξε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ