Στη διάθεση του κόσμου του ΑΟ Βραχασίου θα είναι από το απόγευμα τα εισιτήρια του Super Cup, όπως ενημέρωσε σχετικά με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε ρυθμούς Super Cup Λασιθίου κινούνται άπαντες στον Α.Ο. Βραχασίου, καθώς την ερχόμενη Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Α.Ε. Νεάπολης, στο Γήπεδο Σισίου.

Από σήμερα το απόγευμα, τα εισιτήρια της αναμέτρησης θα είναι διαθέσιμα προς πώληση σε κεντρικά καταστήματα του Σισίου:

• Ψητοπωλείο 𝗦𝗧𝗔𝗠-𝗦𝗧𝗔𝗠

• Αρτοπωλείο – Ζαχαροπλαστείο 𝝠𝝖𝝨𝝞𝝝𝝞𝝮𝝩𝝞𝝟𝝤𝝨 𝝫𝝤𝝪𝝦𝝢𝝤𝝨

• Κρεοπωλείο 𝝥𝝖𝝦𝝖𝝨𝝪𝝦𝝜𝝨

• Καφέ ΦΑΙΣΤΟΣ – 𝝡𝝥𝝖𝝘𝝤𝝦𝝙𝝖𝝟𝝜

Με την αγορά του εισιτηρίου σας στηρίζετε και ενισχύετε έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας μας σε μία ακόμη σημαντική αναμέτρηση.

Όλοι μαζί, δίπλα στον Α.Ο. Βραχασίου!