Η ζημιά που υπέστη ο παραλιακός δρόμος από τις τελευταίες κακοκαιρίες, με συνέπεια να υποχωρήσει το οδόστρωμα, δεν σχετίζεται με το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας που εκτελείται.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί ο πρώτος κυματοθραύστης που προστατεύει απολύτως το ανατολικό τμήμα της παραλίας, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή του δεύτερου και τρίτου κυματοθραύστη που θα προστατεύσει όλο το παραλιακό μέτωπο και φυσικά το τμήμα που υπέστη την ζημιά.

Πρόκειται για το ίδιο τμήμα που είχε υποστεί μεγάλη υποχώρηση το 2016 και είχε αποκατασταθεί, στο σημείο αυτό η ακτογραμμή έχει ολοκληρωτική υποχώρηση την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να δέχεται το παραλιακό τοιχίο ανεμπόδιστα την έντονη κυματική δράση. Η επίδραση του κατασκευασμένου κυματοθραύστη είναι έξω από το συγκεκριμένο σημείο, συνεπώς οι υπόνοιες ότι η ζημιά οφείλεται στο υπό κατασκευή έργο είναι παντελώς ανυπόστατες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να αποτραπούν αυτά τα φαινόμενα εκπονήθηκε και αδειοδοτήθηκε, η μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας και πρόσφατα δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.

Οι εργασίες αποκατάστασης της νέας υποχώρησης θα ξεκινήσουν άμεσα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.