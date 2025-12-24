Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και την έλευση του Νέου Έτους, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της Κρήτης υγεία, αγάπη και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί μας βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία, με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης, εργαζόμενοι για την ασφάλεια και την ομαλή καθημερινότητα όλων.

Με πίστη στο καθήκον και διαρκή προσπάθεια, θα συνεχίσουν να εργάζονται ώστε και αυτές οι γιορτινές ημέρες να κυλήσουν σε κλίμα ασφάλειας, ηρεμίας και χαράς.

Εύχομαι το νέο έτος να φέρει ελπίδα, αισιοδοξία και καλύτερες ημέρες για όλους.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ