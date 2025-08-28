Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και SKY express: Με sms θα λάβουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί την έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια από τη Sky express – Αφορά κρατήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ταξίδια έως 15 Ιουνίου 2026

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον ελληνικό αερομεταφορέα SKY express, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λάβουν εκπτωτικό κουπόνι 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων.

Η έκπτωση θα αποσταλεί απευθείας στο κινητό τους μέσω SMS, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση τους στον τόπο διορισμού.

Ειδικότερα:

Οι δικαιούχοι θα λάβουν στο κινητό τους έναν μοναδικό κωδικό (SMS code) και σύνδεσμο που θα οδηγεί προς ειδική φόρμα.

Εκεί θα καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια θα λάβουν στο email τους έναν εξατομικευμένο promo code μορφής MEDU25xxxx.

Ο κωδικός αυτός θα χρησιμοποιείται κατά την έκδοση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρίας.

Η πρωτοβουλία ισχύει για κρατήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια έως 15 Ιουνίου 2026.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τη SKY express για την πρωτοβουλία της. Η συνεργασία αυτή, αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μας. Οι νέοι εκπαιδευτικοί μας κάνουν μια σημαντική αρχή στη ζωή τους, μακριά από την οικογένεια τους και τον τόπο τους, δίπλα στα παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Η ουσιαστική στήριξη τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα μας και είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους βήμα».

Ο Chief Commercial Officer της SKY express, Γεράσιμος Σκαλτσάς, σημείωσε:

«Στη SKY express πιστεύουμε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μπορούμε να διευκολύνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νέο τους ξεκίνημα. Για εμάς, αυτή η ενέργεια είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στο έργο τους».

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στις 19/08/2025.

Περίοδος ισχύος

Κρατήσεις : έως 15/09/2025

Πτήσεις: από 28/08/2025 έως 15/06/2026

Πώς λαμβάνω τον κωδικό μου

Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στους δικαιούχους έναν μοναδικό SMS code και τον σύνδεσμο της φόρμας. Οι δικαιούχοι επισκέπτονται τη σελίδα της πλατφόρμας και συμπληρώνουν:

τα προσωπικά τους στοιχεία,

το SMS code,

τα«Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων»ακριβώς όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους.