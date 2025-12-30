Στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του υποέργου «Διαμόρφωση Πλατείας Ευρώπης και αποκατάσταση μονοπατιών πρόσβασης προς το Δικταίον Άντρο» προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης.

Υπογράφοντας τη σύμβαση, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, δήλωσε: «Το Δικταίον Άντρον αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα το Οροπέδιο Λασιθίου και την ενδοχώρα, επενδύοντας σε έργα υποδομής που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και τον ποιοτικό τουρισμό. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, αναβαθμίζουμε την πρόσβαση στο Δικταίον Άντρο, μ’ ένα σύγχρονο και λειτουργικό έργο, με σεβασμό μας στην ιστορική κληρονομιά με την δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών για τους χιλιάδες επισκέπτες της περιοχής».

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Φασουλάκης, πρόεδρος της Δαίδαλος Α.Ε. καθώς και Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και της Περιφέρειας Κρήτης.

Για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου υπήρξε ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή Υποδομών Γιώργο Αγαπάκη, που επεσήμανε τη σημασία του έργου για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Κρήτης.

Η παρέμβαση χρηματοδοτείται με 1.200.000 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.».

Αποκατάσταση μονοπατιών και βελτίωση προσβασιμότητας

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση και αποκατάσταση των δύο υφιστάμενων λιθόστρωτων μονοπατιών, συνολικού μήκους 1.170 μέτρων, που συνδέουν την Πλατεία Ευρώπης με το σπήλαιο. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες καθώς τα μονοπάτια είχαν υποστεί σημαντικές φθορές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την πολυετή χρήση.

Η νέα εικόνα της Πλατείας Ευρώπης

Η Πλατεία Ευρώπης, που αποτελεί τον χώρο υποδοχής και την αφετηρία για την ανάβαση προς το Δικταίον Άντρον, αναμορφώνεται πλήρως. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, προβλέπεται:

Η δημιουργία κυκλικού κόμβου για την αναστροφή οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά), οχημάτων ΑμεΑ και τροφοδοσίας.

Η διαμόρφωση επιφάνειας 328 τ.μ. με βαθμιδωτά καθιστικά (άνδηρα) για την ανάπαυση των επισκεπτών, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Η χρήση υλικών που εναρμονίζονται με το φυσικό τοπίο, όπως γκρίζες λιθόπλακες και κεραμικά δάπεδα σε γήινες αποχρώσεις.

Περιβαλλοντική μέριμνα και σύγχρονες υποδομές

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης του χώρου, θα φυτευτούν περίπου 275 αυτόχθονα φυτά και θάμνοι, ενώ θα εγκαστασταθεί πλήρες σύστημα άρδευσης. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση ήπιου ηλεκτροφωτισμού για την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων και την ασφαλή κίνηση των πεζών.

Ολοκληρωμένο σύστημα παροχέτευσης και ασφαλούς εκτροπής των ομβρίων υδάτων.

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση των υποδομών σε εμβληματικά σημεία του νησιού.